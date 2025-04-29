Обратите внимание: ошибка при оплате картой может сделать поездку дороже, чем планировалось

«Одна из распространенных ошибок, которую совершают путешественники, расплачиваясь за границей, – это оплата в евро, когда терминал или банкомат позволяет выбрать местную валюту», - говорит Корк.

Хотя оплата в евро может показаться более удобной, например, если вы придерживаетесь дневного бюджета, эксперт говорит, что в таких случаях конвертацию валюты осуществляет местное финансовое учреждение. Их межбанковские комиссии могут быть более чем в два раза выше, чем у эстонских банков. По этой причине операции по картам всегда следует проводить в местной валюте, чтобы избежать нежелательных высоких комиссий.

Корк отметил, что поездки за пределы еврозоны пользуются большой популярностью среди жителей Эстонии - согласно статистике путешествий Банка Эстонии, самыми посещаемыми направлениями в прошлом году были: Финляндия, Латвия, Германия, Швеция, Польша, Литва, Италия и Турция. Из них три страны - Швеция, Польша и Турция - не входят в еврозону.

Эксперт рекомендует иметь как минимум два банковских счета для более спокойного путешествия: на одном должен быть определенный бюджет на отпуск, на другом - остальные средства. При необходимости основной счет можно легко пополнить. «Таким образом, путешествуя, вы избежите потери всех своих денег, если станете жертвой мошенников», – сказал он.

Корк также подчеркнул, что в целях безопасности не следует хранить PIN-коды рядом с платежными картами или телефонами. «Никогда не отдавайте свою карту и не кладите ее в устройство, находящееся вне поля зрения. Если карта потеряна или украдена, ее следует немедленно заблокировать. Это можно сделать в интернет-банке или по телефону службы поддержки банка», - добавил он.