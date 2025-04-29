Вт, 29.04.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Жители Эстонии заработали свыше 100 миллионов евро на онлайн-продажах и услугах

Перевод: Каролина Вертяева
Компании, занимающиеся доставкой продуктов питания, обязаны декларировать полученный доход. Фото иллюстративное.
Компании, занимающиеся доставкой продуктов питания, обязаны декларировать полученный доход. Фото иллюстративное. Фото: Tairo Lutter

С прошлого года онлайн-платформы для купли-продажи, такие как AirBnB, eBay, Facebook Marketplace, auto24, osta.ee, передают Налогово-таможенному департаменту (MTA) данные о доходах продавцов и поставщиков услуг. Стало известно, сколько денег жители Пярнумаа заработали на продажах через эти платформы в прошлом году.

Доход от работы через платформы должны декларировать все, кто оказывает услуги через интернет, например курьеры, водители сервисов совместных поездок, арендодатели недвижимости, а также продавцы товаров и изделий ручной работы. Важно помнить, что продажа вещей, которые использовались для личных нужд, налогом не облагается.

В прошлом году жители Эстонии заработали через онлайн-платформы около 102 миллионов евро, из них 5,3 миллиона пришлись на жителей Пярнумаа. Из этой суммы наибольшую часть (2,38 миллиона евро) составили доходы от продажи товаров. Вторым по значимости источником дохода для жителей Пярнумаа стала аренда недвижимости - 1,48 миллиона евро. Примерно такую же сумму, 1,48 миллиона евро, принесли продажи услуг.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх