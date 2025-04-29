Жители Эстонии заработали свыше 100 миллионов евро на онлайн-продажах и услугах

Доход от работы через платформы должны декларировать все, кто оказывает услуги через интернет, например курьеры, водители сервисов совместных поездок, арендодатели недвижимости, а также продавцы товаров и изделий ручной работы. Важно помнить, что продажа вещей, которые использовались для личных нужд, налогом не облагается.

В прошлом году жители Эстонии заработали через онлайн-платформы около 102 миллионов евро, из них 5,3 миллиона пришлись на жителей Пярнумаа. Из этой суммы наибольшую часть (2,38 миллиона евро) составили доходы от продажи товаров. Вторым по значимости источником дохода для жителей Пярнумаа стала аренда недвижимости - 1,48 миллиона евро. Примерно такую же сумму, 1,48 миллиона евро, принесли продажи услуг.