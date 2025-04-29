Жители Эстонии заработали свыше 100 миллионов евро на онлайн-продажах и услугах

С прошлого года онлайн-платформы для купли-продажи, такие как AirBnB, eBay, Facebook Marketplace, auto24, osta.ee, передают Налогово-таможенному департаменту (MTA) данные о доходах продавцов и поставщиков услуг. Стало известно, сколько денег жители Пярнумаа заработали на продажах через эти платформы в прошлом году.
Доход от работы через платформы должны декларировать все, кто оказывает услуги через интернет, например курьеры, водители сервисов совместных поездок, арендодатели недвижимости, а также продавцы товаров и изделий ручной работы. Важно помнить, что продажа вещей, которые использовались для личных нужд, налогом не облагается.