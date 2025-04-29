Война в Украине: достичь мира за 24 часа

Если его изберут, заявил Трамп на мероприятии в Нью-Гэмпшире в мае 2023 года, он закончит войну в Украине в кратчайшие сроки. «Они умирают, русские и украинцы. Я хочу, чтобы они перестали умирать, - сказал тогда Трамп. - И я сделаю это, я сделаю это в течение 24 часов».

Тем не менее, война все еще бушует. В интервью The Time, посвященном первым 100 дням президентства, отвечая на соответствующий вопрос Трамп заявил, что его слова были преувеличением. «Очевидно, люди знают, что, когда я это сказал, это было сказано в шутку, но также было сказано, что это будет закончено», - пояснил он.

Очевидно, что Трампу пришлось осознать, что он не сможет положить конец конфликту в течение одного дня. США работают над достижением мира без особой координации со своими союзниками - и находятся ближе к российской стороне, чем к украинской. Трамп пошел на далеко идущие уступки российскому агрессору в своем первом же телефонном разговоре с Владимиром Путиным.