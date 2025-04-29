Сто дней правления Трампа: что изменилось в США и мире?

Второй срок Дональда Трамп в качестве президента США подошел к первой рубежной отметке 100 дней. Какие из своих предвыборных обещаний он воплотил в жизнь? И что изменилось за переходный период?
Вступив в должность 20 января 2025 года, Дональд Трамп во второй раз стал президентом США. С тех пор изменилось так много, что 100 дней кажутся почти невероятно коротким сроком для разворота страны на 180 градусов. Будь то смена векторов во внешней политики или введение тарифов на товары со всего мира, едва ли проходит день без того, чтобы последние новости из Белого дома не стали достоянием общественности.
«Независимо от того, на чьей вы стороне, большинство людей согласятся, что произошло очень много событий», - заявил в интервью DW Патрик Мэлоун, профессор госуправления и политики в Американском университете в Вашингтоне. Президент, по его словам, «определенно с самого начала выстрелил изо всех cтволов».
За этим стоит определенная стратегия. Постоянный поток новых сообщений о крайних мерах, многие из которых направлены против демократической сути США, призван «шокировать» и парализовать политических оппонентов. А граждане США, не согласные с новым курсом, не знают, против чего протестовать в первую очередь: полного игнорирования Трампом изменения климата и его планов по увеличению бурения нефти? Или подрыва принципа разделения властей, когда правительство депортирует мигрантов вопреки четким указам федеральных судей? Или ограничения свободы прессы и свободы слова, когда нежелательным СМИ запрещают появляться в Белом доме, а нежелательным исследователям, а то и целым университетам, прекращают финансирование?
Администрация второго срока Трампа разделяет страну как никогда раньше. Но как много из того, что он обещал своим сторонникам перед выборами в ноябре 2024 года, президент США реализовал за первые 100 дней?
Война в Украине: достичь мира за 24 часа
Если его изберут, заявил Трамп на мероприятии в Нью-Гэмпшире в мае 2023 года, он закончит войну в Украине в кратчайшие сроки. «Они умирают, русские и украинцы. Я хочу, чтобы они перестали умирать, - сказал тогда Трамп. - И я сделаю это, я сделаю это в течение 24 часов».
Тем не менее, война все еще бушует. В интервью The Time, посвященном первым 100 дням президентства, отвечая на соответствующий вопрос Трамп заявил, что его слова были преувеличением. «Очевидно, люди знают, что, когда я это сказал, это было сказано в шутку, но также было сказано, что это будет закончено», - пояснил он.
Очевидно, что Трампу пришлось осознать, что он не сможет положить конец конфликту в течение одного дня. США работают над достижением мира без особой координации со своими союзниками - и находятся ближе к российской стороне, чем к украинской. Трамп пошел на далеко идущие уступки российскому агрессору в своем первом же телефонном разговоре с Владимиром Путиным.
Напротив, президент Украины Владимир Зеленский получил в Белом доме разнос от Трампа и его вице-президента Джей Ди Вэнса за то, что якобы оказался неблагодарным. Военная помощь Украине была приостановлена. А недавно Трамп раскритиковал Киев за то, что тот придерживается позиции возвращения Крыма Украине вместо того, чтобы отдать его врагу во имя достижения мира. Измученный войной народ Украины с шоком реагирует на то, как развернулась политика его самого главного сторонника.
Однако у западных партнеров США также есть повод для беспокойства. Трамп неоднократно ставил под сомнение отношения США и НАТО. Он даже заявил, что не будет защищать от нападения Путина те страны-члены НАТО, которые, по его мнению, не тратят достаточно средств на оборону. Хотя позже он отказался от своих слов, стало ясно, что европейские страны больше не могут полагаться на Америку.
Иммиграция: «Выгнать кровожадных преступников»
Иммиграционная политика была одним из коньков Трампа во время предвыборной кампании. На мероприятии в Нью-Йорке в октябре 2024 года он пообещал в случае победы на выборах начать самую масштабную программу депортации в истории США. По словам Трампа, он посадит «кровожадных преступников в тюрьму, а затем вышвырнет их из страны так быстро, как только возможно».
В феврале, первом полном месяце пребывания Трампа у власти, правительство США депортировало около 11 тыс. мигрантов. В феврале 2021 года, за первый месяц работы администрации Джо Байдена, было депортировано около 12 тыс. человек, однако при Трампе сократился въезд в США через границу с Мексикой, указало NBC News.
Трамп определенно усложнил иммиграцию, говорит Мэлоун. «Кто-то назовет это успехом, кто-то - несовместимым с американскими ценностями», - указал профессор.
Экономика: «Америка вернулась»
Трамп уверял, что под его руководством экономика США взлетит. Одним из его обещаний было «сделать Америку снова доступной» - при нем цены упадут. И, как и в случае с войной в Украине, с первого дня его президентства.
В некоторых областях, этого удалось достичь. Например, в ценах на бензин. Также снизились цены на авиабилеты и проживание в отелях, как и инфляция в целом. Базовые, то есть средние цены на товары без учета сильно колеблющейся стоимости бензина и продуктов питания, в марте были на 2,8 процента выше, чем в предыдущем году - это самый низкий рост почти за четыре года, указало информационное агентство AP.
«Политика президента сдерживает инфляцию, - пояснил в интервью CNBC Стивен Миран, главный экономический советник Дональда Трампа. - В сочетании с тем, что сейчас происходит в торговле, это говорит о том, что Америка возвращается».
Но для многих американцев поход в супермаркет все еще остается таким же дорогостоящим, как и в начале президентского срока Трампа. Недельные покупки для семьи из двух человек могут стоить более 150 долларов.
Тарифы: покончит с политикой «смехотворно открытых границ»
После своего избрания Трамп объявил, что покончит с политикой «смехотворно открытых границ» и дефицитом торгового баланса США. Он планировал ввести тарифы равные тем, который соответствующий партнер взимал с американских товаров. Обещание было выполнено в апреле. Во многих случаях введенные США тарифы были даже выше.
Однако это сделало некоторые товары более дорогими для американских потребителей и поставило под угрозу сложившиеся торговые отношения. Согласно опросу, проведенному Институтом изучения общественного мнения Pewinion Research Institute, американцы сегодня оценивают экономическую ситуацию и будущее своей страны более критично, чем в феврале, вскоре после инаугурации Трампа и до введения им тарифов.
Ранее сорок процентов опрошенных заявили, что ожидают улучшения ситуации в экономике США в феврале следующего года. 37 процентов полагали, что ситуация ухудшится. В апреле только 36 процентов считали, что экономическая ситуация в США улучшится через год. С другой стороны, 45 процентов считали, что она ухудшится.
Правительству не хватает стабильности
Некоторая неопределенность может быть вызвана тем, что администрация Трампа приостанавливает или отменяет тарифы так же быстро, как вводит. По словам Мэлоуна из Американского университета, такие метания вредят главному столпу любого хорошо функционирующего правительства - стабильности.
«Первые 100 дней были вихрем, но это не был сплошной прогресс», - уверен профессор. Администрация Трампа много чего вводила, а потом снова отменяла. Это проявилось в тарифах, а также в сокращении штатов во многих министерствах. Сначала были сокращены тысячи людей. Когда чуть позже выяснилось, что некоторые из этих сотрудников, например, в области авиации или ядерной безопасности, все-таки были незаменимы, их снова приняли на работу.
«Управлять таким образом очень сложно, - говорит Мэлоун. - Всем правительствам нужна последовательность, предсказуемость и стабильность. А у нас сейчас этого нет».