Кто возместит ущерб, если виновником аварии станет пешеход, самокатчик или велосипедист?

Автомобилисты все чаще задаются вопоросом: можно ли рассчитывать на возмещение ущерба, если виновником аварии станет велосипедист или самокатчик?

Ущерб автомобилю по вине пешехода или велосипедиста

В дорожном движении случаются ситуации, когда пешеход или велосипедист становятся виновниками ДТП, в результате которого повреждается автомобиль. В таком случае обычная дорожная страховка не покрывает ущерб, причиненный автомобилю пешеходом или велосипедистом. Дорожная страховка возмещает ущерб, причиненный водителем другим лицам. Для велосипеда дорожная страховка не предусмотрена.

Например, если в ДТП участвуют автомобиль и электросамокат, вес которого не превышает 25 кг, а максимальная скорость - 25 км/ч, то страховщик автомобиля возместит ущерб, причиненный самокату и его водителю, исходя из степени вины водителя машины.

Однако ущерб, который нанес водитель электросамоката автомобилю, дорожной страховкой не покрывается – ни сам автомобиль, ни водитель электросамоката не подпадают под действие полиса.

Фонд дорожного страхования (LKF) компенсирует ущерб, причиненный транспортным средством без страховки, только если речь идет о средстве, подлежащем обязательному страхованию. Поэтому LKF не возмещает ущерб, нанесенный велосипедом, электросамокатом массой до 25 кг и развивающим скорость до 25 км/ч и аналогичными средствами.

Если автомобиль получил повреждения при столкновении с пешеходом или велосипедистом, владелец машины может потребовать компенсацию:

по добровольно страховке автомобиля, то есть по каско, или

непосредственно от пешехода или велосипедиста – в той части, за которую тот несет ответственность.

Рассмотрим пример: водитель электросамоката (массой до 25 кг и максимальной скоростью до 25 км/ч) выезжает на пешеходный переход, не проявляя должной осторожности, и попадает под машину, водитель которой не мог избежать столкновения.

В этом случае страховщик автомобиля может возместить ущерб самокату, расходы на лечение, упущенную выгоду и другие убытки водителя самоката. Это объясняется тем, что владелец более опасного транспортного средства (автомобиля) несет ответственность за причиненный вред независимо от своей вины.

Большую часть расходов на ремонт автомобиля покроет каско, а владелец машины может взыскать сумму самоответственности по каско с водителя электросамоката.

Если у водителя электросамоката имеется добровольная страховка гражданской ответственности (например, в рамках договора страхования жилья), то страховая компания покроет самоответственность владельцу автомобиля.