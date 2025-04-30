Кто возместит ущерб, если виновником аварии станет пешеход, самокатчик или велосипедист?

С наступлением тепла на улицах городов становится все больше пешеходов, велосипедистов и самокатчиков. Движение становится интенсивнее, что приводит к увеличению числа ДТП.
Автомобилисты все чаще задаются вопоросом: можно ли рассчитывать на возмещение ущерба, если виновником аварии станет велосипедист или самокатчик?
Ущерб автомобилю по вине пешехода или велосипедиста
В дорожном движении случаются ситуации, когда пешеход или велосипедист становятся виновниками ДТП, в результате которого повреждается автомобиль. В таком случае обычная дорожная страховка не покрывает ущерб, причиненный автомобилю пешеходом или велосипедистом. Дорожная страховка возмещает ущерб, причиненный водителем другим лицам. Для велосипеда дорожная страховка не предусмотрена.
Например, если в ДТП участвуют автомобиль и электросамокат, вес которого не превышает 25 кг, а максимальная скорость - 25 км/ч, то страховщик автомобиля возместит ущерб, причиненный самокату и его водителю, исходя из степени вины водителя машины.
Однако ущерб, который нанес водитель электросамоката автомобилю, дорожной страховкой не покрывается – ни сам автомобиль, ни водитель электросамоката не подпадают под действие полиса.
Фонд дорожного страхования (LKF) компенсирует ущерб, причиненный транспортным средством без страховки, только если речь идет о средстве, подлежащем обязательному страхованию. Поэтому LKF не возмещает ущерб, нанесенный велосипедом, электросамокатом массой до 25 кг и развивающим скорость до 25 км/ч и аналогичными средствами.
Если автомобиль получил повреждения при столкновении с пешеходом или велосипедистом, владелец машины может потребовать компенсацию:
- по добровольно страховке автомобиля, то есть по каско, или
- непосредственно от пешехода или велосипедиста – в той части, за которую тот несет ответственность.
Большую часть расходов на ремонт автомобиля покроет каско, а владелец машины может взыскать сумму самоответственности по каско с водителя электросамоката.
Если у водителя электросамоката имеется добровольная страховка гражданской ответственности (например, в рамках договора страхования жилья), то страховая компания покроет самоответственность владельцу автомобиля.