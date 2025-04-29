Литва использует звезд спорта для привлечения молодежи в армию

Министерство обороны Литвы ищет способы, как привлечь проживающих за границей литовцев к прохождению срочной службы на родине. Один из вариантов - провести информационную кампанию с участием известных баскетболистов, чтобы привлечь внимание и вызвать интерес к службе в армии.
Каждый год около 50–70 литовцев, живущих за рубежом, возвращаются на родину для прохождения службы. Некоторые из них говорят на литовском языке лишь частично, но все равно хотят пройти службу ради личного развития, а иногда и с расчетом на дальнейшую карьеру в вооруженных силах.