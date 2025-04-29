Литва использует звезд спорта для привлечения молодежи в армию

Каждый год около 50–70 литовцев, живущих за рубежом, возвращаются на родину для прохождения службы. Некоторые из них говорят на литовском языке лишь частично, но все равно хотят пройти службу ради личного развития, а иногда и с расчетом на дальнейшую карьеру в вооруженных силах.