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Литва использует звезд спорта для привлечения молодежи в армию

Литовские призывники во время учений.
Литовские призывники во время учений. Фото: Pärnu Postimees

Министерство обороны Литвы ищет способы, как привлечь проживающих за границей литовцев к прохождению срочной службы на родине. Один из вариантов - провести информационную кампанию с участием известных баскетболистов, чтобы привлечь внимание и вызвать интерес к службе в армии.

Каждый год около 50–70 литовцев, живущих за рубежом, возвращаются на родину для прохождения службы. Некоторые из них говорят на литовском языке лишь частично, но все равно хотят пройти службу ради личного развития, а иногда и с расчетом на дальнейшую карьеру в вооруженных силах.

По словам главы департамента курирующего вопросы срочной службы Арунаса Бальчюнаса, число возвращающихся молодых людей остается стабильным, однако власти надеются его увеличить за счет информирования литовских общин за рубежом, сообщает Литовское национальное радио LRT.

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