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Elektrilevi повышает тарифы

Перевод: Сергей Светлов
Электросчетчик (иллюстративное фото).
Электросчетчик (иллюстративное фото). Фото: Arvo Meeks

Elektrilevi меняет тарифы на сетевые услуги, и с 1 августа 2025 года сетевая плата вырастет примерно на 2,6 процента. Elektrilevi объясняет повышение необходимостью покрыть рост закупочных цен на услуги передачи электроэнергии у оператора магистральной сети Elering, а также компенсировать снижение объемов передачи электроэнергии, что привело к уменьшению доходов от сетевых услуг. Влияние изменения для среднего бытового клиента сетевой услуги составит менее 50 центов в месяц.

Департамент конкуренции согласовал изменение тарифов Elektrilevi 22 апреля 2025 года, которое вступит в силу с 1 августа 2025 года.

В тарифах на сетевые услуги Elektrilevi изменятся ежемесячные платы и платы за пропускную способность, однако все цены за киловатт/час останутся без изменений. Также без изменений останутся регулируемые цены на дополнительные услуги и платы за реактивную энергию.

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