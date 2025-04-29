Elektrilevi повышает тарифы

Elektrilevi меняет тарифы на сетевые услуги, и с 1 августа 2025 года сетевая плата вырастет примерно на 2,6 процента. Elektrilevi объясняет повышение необходимостью покрыть рост закупочных цен на услуги передачи электроэнергии у оператора магистральной сети Elering, а также компенсировать снижение объемов передачи электроэнергии, что привело к уменьшению доходов от сетевых услуг. Влияние изменения для среднего бытового клиента сетевой услуги составит менее 50 центов в месяц.