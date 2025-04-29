Прокуратура требует лишить Калле Лаанета депутатской неприкосновенности

Окружная прокуратура по борьбе с экономическими и коррупционными преступлениями завершила предварительное расследование уголовного дела, в рамках которого Калле Лаанету предъявлено обвинение в мошенничестве.

В сентябре 2024 года Центральная криминальная полиция предъявила бывшему министру юстиции Калле Лаанету подозрение в мошенничестве, связанном с возмещением счетов за аренду квартиры.

Лаанет, будучи министром, подал заявление на компенсацию расходов по аренде квартиры, принадлежащей его пасынку, на сумму более 12 000 евро, несмотря на то, что по закону он мог претендовать на такую компенсацию только при условии проживания за пределами Таллинна.

После того как стало известно об этом деле, Лаанет подал в отставку с поста министра и вернулся в Рийгикогу.

Уголовное дело ведется по обвинению в мошенничестве, а расследование проводят Центральная криминальная полиция и окружная прокуратура по экономическим и коррупционным преступлениям.