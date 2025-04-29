РАЙНЕР САКС Белый дом дал оценку плану перемирия, предложенному Путиным

Президент России объявил о временном одностороннем перемирии на 9 мая и призвал Украину присоединиться к его соблюдению, чтобы вместе отметить 80-летие Победы. Однако это всего лишь попытка сбить с толку США. Россия хочет отменить установленные президентом США сроки переговоров, ослабить американское давление, но при этом не допустить выхода США из переговорного процесса.

Администрация президента Трампа быстро отреагировала через пресс-секретаря, заявив, что ожидает не временного, а постоянного перемирия.

Министр иностранных дел Украины справедливо задал вопрос - зачем ждать до 8 мая - и предложил начать перемирие немедленно на 30 дней. Это предложение позже поддержал и президент Украины.

С военной точки зрения, трехдневное перемирие выгодно России - оно даст возможность восстановить логистику и подготовиться к новым наступлениям. В настоящее время украинские беспилотники и артиллерия практически парализовали логистику российской армии на глубину от 10 до 20 км от линии фронта, и российское командование не имеет никаких шансов организовать успешное наступление.

Российская армия продолжает каждую ночь наносить масштабные удары с использованием иранских дронов. В последние дни число примененных беспилотников превышало 150, при этом большинство из них сосредотачивались на ударах по отдельным целям.