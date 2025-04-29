РАЙНЕР САКС Белый дом дал оценку плану перемирия, предложенному Путиным

Правительство России решило вновь использовать свою классическую тактику последних месяцев в мирных переговорах. Министр иностранных дел России заявил в СМИ, что все требования в отношении оккупированных территорий и демилитаризации украинского правительства остаются в силе. Иными словами, Россия не отказывается ни от одного из своих прежних требований, пишет эксперт по вопросам безопасности Райнер Сакс.
Президент России объявил о временном одностороннем перемирии на 9 мая и призвал Украину присоединиться к его соблюдению, чтобы вместе отметить 80-летие Победы. Однако это всего лишь попытка сбить с толку США. Россия хочет отменить установленные президентом США сроки переговоров, ослабить американское давление, но при этом не допустить выхода США из переговорного процесса.
Администрация президента Трампа быстро отреагировала через пресс-секретаря, заявив, что ожидает не временного, а постоянного перемирия.
Министр иностранных дел Украины справедливо задал вопрос - зачем ждать до 8 мая - и предложил начать перемирие немедленно на 30 дней. Это предложение позже поддержал и президент Украины.
С военной точки зрения, трехдневное перемирие выгодно России - оно даст возможность восстановить логистику и подготовиться к новым наступлениям. В настоящее время украинские беспилотники и артиллерия практически парализовали логистику российской армии на глубину от 10 до 20 км от линии фронта, и российское командование не имеет никаких шансов организовать успешное наступление.
Российская армия продолжает каждую ночь наносить масштабные удары с использованием иранских дронов. В последние дни число примененных беспилотников превышало 150, при этом большинство из них сосредотачивались на ударах по отдельным целям.
Украинская система ПВО не всегда успевает уничтожить все дроны при таких ударах. Основными целями российской армии остаются крупные города, поскольку точность дронов невысока. Цель таких ударов со стороны российского правительства - добиться широкого медийного резонанса, чтобы поддерживать иллюзию военного превосходства и инициативы в боевых действиях.
Прошлой ночью в результате удара в Киевской области загорелся один из развлекательных центров, один человек получил ранения. Нанесение ударов по подобным объектам не приносит российской армии никаких военных результатов.
В тот же день ВСУ потеряли один штурмовик Су-27. С начала года украинская армия активизировала использование авиации, что сопровождается и боевыми потерями. В социальных сетях распространяются десятки видеозаписей авиаударов по российским позициям. В большинстве случаев применяются французские планирующие авиабомбы, которыми удается эффективно поражать цели.
Ситуация на фронтах
Активность российской армии на линии фронта за прошедшие сутки существенно не изменилась. Интенсивность боев осталась на уровне последних месяцев, основные направления наступлений также сохраняются.
- На Курском, Сумском и Белгородском направлениях продолжаются удары российских войск, однако существенных изменений в расположении сил не наблюдается. Украинские подразделения продолжают проводить операции на территории России. В российских СМИ были опубликованы видеоматериалы, якобы демонстрирующие подготовку северокорейских военных. Эти кадры представляют собой информационную операцию, постановочно снятую с целью широкого распространения в медиа. Россия, по-видимому, рассчитывает на резонанс от кадров, снятых на своей территории, чтобы вызвать раздражение США и подчеркнуть сотрудничество с КНДР.
- На Харьковском направлении российские войска проявляли активность второй день подряд, однако без ощутимых результатов. Основные боестолкновения происходят в районе города Вовчанск, близко к государственной границе.
- На Купянском направлении продолжаются регулярные удары, ситуация остается стабильной.
- На Лиманском направлении зафиксирована повышенная активность наступательных действий.
- На Сиверском направлении продолжаются позиционные бои с незначительным ростом интенсивности.
- В районе Часов Яра российские войска продолжили активные штурмовые действия.
- На направлении города Торецк увеличилась интенсивность атак западнее города. Бои в самом Торецке продолжаются, но их интенсивность снизилась. Существенного продвижения российским войскам добиться не удалось.
- Очень интенсивные удары продолжались на Покровском направлении. На отдельных участках позиции переходили из рук в руки. Вчера также возросла активность российской армии юго-западнее Донецка. Существенных изменений линии фронта не зафиксировано.
- На южном фронте произошло несколько ударов в районе населенного пункта Орехов. В районе днепровских островов попытки наступления российской армии были вчера более активными, однако успеха они не принесли.