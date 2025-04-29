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Видео Карьера под угрозой? Один из лучших защитников НБА получил тяжелую травму в безобидном эпизоде

Дамиан Лиллард.
Дамиан Лиллард. Фото: Stacy Revere

Карьера знаменитого баскетболиста лиги НБА Дамиана Лилларда получила серьезный удар.

Четвертая встреча четвертьфинала Восточной конференции только началась. На старте матча мастер команды «Милуоки Бакс» в простом игровом моменте устремился за мячом, успел отдать его партнеру, но спустя секунду остался сидеть на площадке. Опытный баскетболист сразу понял, что дело плохо.

Позднее обследование выявило у Лилларда разрыв ахиллова сухожилия на левой ноге. Американцу, которому в июле исполнится тридцать пять лет, предстоит длительный перерыв. Восстановление после такой травмы займет минимум девять месяцев. Учитывая серьезность повреждения и возраст спортсмена, вполне возможно, что девятикратный участник Матча всех звезд НБА уже не сможет вернуться на прежний уровень.

В соцсетях Лиллард дал понять, что сдаваться не собирается.

В данный момент «Милуоки Бакс» уступает «Индиана Пэйсерс» в серии до четырех побед со счетом 1:3. Следующий матч состоится предстоящей ночью на домашней площадке фаворитов.

Лиллард был одним из ключевых игроков команды. Из-за тромбоза голени он пропустил последние 14 матчей регулярного чемпионата, однако вновь продемонстрировал впечатляющую статистику. Олимпийский чемпион Токио в среднем за 58 игр набирал 24,9 очка, делал 7,1 результативной передачи и собирал 4,7 подбора.

Для двух команд сезон в НБА уже завершился. Первыми выбыли «Мемфис Гриззлис» под руководством Туомаса Ийсало, проиграв всухую 0:4 «Оклахома Сити Тандер». Прошлой ночью та же участь постигла и «Майами Хит» — они не смогли устоять перед напором «Кливленд Кавальерс».

Очень близки к выходу в восьмерку лучших и «Голден Стэйт Уорриорз». Сегодня утром по эстонскому времени команда одержала домашнюю победу над «Хьюстон Рокетс» со счетом 109:106 и повела в серии 3:1.

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