Видео Карьера под угрозой? Один из лучших защитников НБА получил тяжелую травму в безобидном эпизоде

Четвертая встреча четвертьфинала Восточной конференции только началась. На старте матча мастер команды «Милуоки Бакс» в простом игровом моменте устремился за мячом, успел отдать его партнеру, но спустя секунду остался сидеть на площадке. Опытный баскетболист сразу понял, что дело плохо.

Classic step back tension leading to the Achilles injury for Dame Lillard.



Sad to see.

pic.twitter.com/XWHpkBZsta — Jeff Mueller, PT, DPT (@jmthrivept) April 28, 2025

Damian Lillard goes down with a non-contact injury.



Prayers. 🙏



pic.twitter.com/5tcfsPSOCb — Hoop Central (@TheHoopCentral) April 28, 2025

Позднее обследование выявило у Лилларда разрыв ахиллова сухожилия на левой ноге. Американцу, которому в июле исполнится тридцать пять лет, предстоит длительный перерыв. Восстановление после такой травмы займет минимум девять месяцев. Учитывая серьезность повреждения и возраст спортсмена, вполне возможно, что девятикратный участник Матча всех звезд НБА уже не сможет вернуться на прежний уровень.

В соцсетях Лиллард дал понять, что сдаваться не собирается.

В данный момент «Милуоки Бакс» уступает «Индиана Пэйсерс» в серии до четырех побед со счетом 1:3. Следующий матч состоится предстоящей ночью на домашней площадке фаворитов.

Лиллард был одним из ключевых игроков команды. Из-за тромбоза голени он пропустил последние 14 матчей регулярного чемпионата, однако вновь продемонстрировал впечатляющую статистику. Олимпийский чемпион Токио в среднем за 58 игр набирал 24,9 очка, делал 7,1 результативной передачи и собирал 4,7 подбора.

Для двух команд сезон в НБА уже завершился. Первыми выбыли «Мемфис Гриззлис» под руководством Туомаса Ийсало, проиграв всухую 0:4 «Оклахома Сити Тандер». Прошлой ночью та же участь постигла и «Майами Хит» — они не смогли устоять перед напором «Кливленд Кавальерс».