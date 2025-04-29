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Семилетний мальчик наткнулся в своем саду на уникальную находку возрастом около 140 миллионов лет

Перевод: Сергей Светлов
Эксперт сообщил BBC, что окаменелости относятся к юрскому периоду и, вероятно, были привезены в сад из Дорсета коллекционерами или строителями.
Эксперт сообщил BBC, что окаменелости относятся к юрскому периоду и, вероятно, были привезены в сад из Дорсета коллекционерами или строителями. Фото: BBC

В городе Мэтлок графства Дербишир в Англии семилетний Эллиотт наткнулся на редкую находку прямо в своем саду: во время земляных работ он обнаружил прекрасно сохранившиеся окаменелости юрского периода возрастом около 140-180 миллионов лет. Хотя открытие вызвало большой ажиотаж, ученые полагают, что окаменелости были привезены сюда из других регионов Южной Англии, а не происходят из местных пород.

Три месяца назад Эллиотт выкопал в саду крупный кусок известняка. Разбив его, он увидел внутри отлично сохранившихся аммонитов - вымерших морских животных с закрученной раковиной, родственников современных осьминогов и кальмаров.

Палеонтолог сомневается в местном происхождении находки

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