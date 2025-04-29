Семилетний мальчик наткнулся в своем саду на уникальную находку возрастом около 140 миллионов лет

В городе Мэтлок графства Дербишир в Англии семилетний Эллиотт наткнулся на редкую находку прямо в своем саду: во время земляных работ он обнаружил прекрасно сохранившиеся окаменелости юрского периода возрастом около 140-180 миллионов лет. Хотя открытие вызвало большой ажиотаж, ученые полагают, что окаменелости были привезены сюда из других регионов Южной Англии, а не происходят из местных пород.
Три месяца назад Эллиотт выкопал в саду крупный кусок известняка. Разбив его, он увидел внутри отлично сохранившихся аммонитов - вымерших морских животных с закрученной раковиной, родственников современных осьминогов и кальмаров.