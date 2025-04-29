Доверие финнов к гарантиям безопасности НАТО ослабло

Согласно опросу, только каждый третий респондент верит, что гарантии безопасности НАТО полностью исключают возможность нападения на страну-члена.



Несмотря на это, членство Финляндии в альянсе пользуется широкой поддержкой: его одобряют 66 процентов опрошенных.



Исследование основано на ответах свыше 2000 человек, с погрешностью 2–3 процента.