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Доверие финнов к гарантиям безопасности НАТО ослабло

Двухнедельные учения "Молния" в декабре 2024 года в северной и северо-восточной частях Эстонии. Целью международных учений были отработка механизмов переброски дополнительных союзнических сил и их интеграция в боевую группу НАТО и эстонские подразделения. В маневрах принимали участие около 2000 военнослужащих Эстонии, Латвии, США, Франции и Великобритании.
Двухнедельные учения «Молния» в декабре 2024 года в северной и северо-восточной частях Эстонии. Фото: Eesti Kaitsevägi

Доверие жителей Финляндии к гарантиям безопасности от НАТО ослабло во время второго срока президента США Дональда Трампа. Это следует из опроса Аналитического центра деловой жизни EVA, передает портал Yle.

Согласно опросу, только каждый третий респондент верит, что гарантии безопасности НАТО полностью исключают возможность нападения на страну-члена.

Несмотря на это, членство Финляндии в альянсе пользуется широкой поддержкой: его одобряют 66 процентов опрошенных.

Исследование основано на ответах свыше 2000 человек, с погрешностью 2–3 процента.

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