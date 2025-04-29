Доверие финнов к гарантиям безопасности НАТО ослабло

Доверие жителей Финляндии к гарантиям безопасности от НАТО ослабло во время второго срока президента США Дональда Трампа. Это следует из опроса Аналитического центра деловой жизни EVA, передает портал Yle.
Согласно опросу, только каждый третий респондент верит, что гарантии безопасности НАТО полностью исключают возможность нападения на страну-члена.
Несмотря на это, членство Финляндии в альянсе пользуется широкой поддержкой: его одобряют 66 процентов опрошенных.
Исследование основано на ответах свыше 2000 человек, с погрешностью 2–3 процента.