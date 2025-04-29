ВНИМАНИЕ! Спасательный департамент рассказал об угрозах, связанных с современными аккумуляторами

Представитель BTA Kindlustus Герли Мяэ-Велло отмечает, что электросамокаты, электроинструменты и даже домашние накопительные системы солнечной энергии стали неотъемлемой частью повседневной жизни во многих домах.

«Аккумуляторы - это технологически сложные устройства, и их использование требует от пользователя знаний о том, как правильно их заряжать, хранить и обслуживать. При отсутствии необходимых знаний ошибки в эксплуатации могут привести к опасным ситуациям, однако большинство из них можно предотвратить, следуя простым правилам», - подчеркивает Мяэ-Велло.

По данным Спасательного департамента, за последние три года в Эстонии было зафиксировано 93 пожара в зданиях, вызванных аккумуляторами, и еще 18 случаев угрозы возгорания. В первые два месяца 2025 года добавились еще шесть пожаров и одна угроза возгорания. По словам эксперта отдела профилактики Спасательного департамента Туули Таавет, в среднем ежегодно регистрируется от 30 до 40 таких случаев.

«На самом деле число таких случаев может быть выше, так как небольшие возгорания или опасные ситуации люди часто устраняют самостоятельно, и они не попадают в официальную статистику», - поясняет Таавет и подчеркивает, что речь идет о проблеме, на которую должен обратить внимание каждый домовладелец.