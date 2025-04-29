ВНИМАНИЕ! Спасательный департамент рассказал об угрозах, связанных с современными аккумуляторами

Доля аккумуляторных устройств в нашей повседневной жизни быстро растет, и крайне важно, чтобы по мере этого роста повышалась и осведомленность людей о правилах их безопасного использования. По данным Спасательного департамента, тушение подобных пожаров представляет собой особенно сложную задачу.
Представитель BTA Kindlustus Герли Мяэ-Велло отмечает, что электросамокаты, электроинструменты и даже домашние накопительные системы солнечной энергии стали неотъемлемой частью повседневной жизни во многих домах.
«Аккумуляторы - это технологически сложные устройства, и их использование требует от пользователя знаний о том, как правильно их заряжать, хранить и обслуживать. При отсутствии необходимых знаний ошибки в эксплуатации могут привести к опасным ситуациям, однако большинство из них можно предотвратить, следуя простым правилам», - подчеркивает Мяэ-Велло.
По данным Спасательного департамента, за последние три года в Эстонии было зафиксировано 93 пожара в зданиях, вызванных аккумуляторами, и еще 18 случаев угрозы возгорания. В первые два месяца 2025 года добавились еще шесть пожаров и одна угроза возгорания. По словам эксперта отдела профилактики Спасательного департамента Туули Таавет, в среднем ежегодно регистрируется от 30 до 40 таких случаев.
«На самом деле число таких случаев может быть выше, так как небольшие возгорания или опасные ситуации люди часто устраняют самостоятельно, и они не попадают в официальную статистику», - поясняет Таавет и подчеркивает, что речь идет о проблеме, на которую должен обратить внимание каждый домовладелец.
Как отмечает эксперт, источниками возгораний становятся самые разные аккумуляторные устройства. «Например, батареи электросамокатов, электровелосипедов и гироскутеров уже вызвали значительное количество инцидентов. Также нередко причиной пожара становятся аккумуляторы бытовой техники - ноутбуков, телефонов, игрушек, пылесосов - и электроинструментов, таких как аккумуляторные дрели и пилы», - перечисляет Таавет.
По ее словам, самые масштабные пожары связаны с транспортными средствами и системами хранения солнечной энергии. Особую сложность при тушении, по словам эксперта, представляют литий-ионные аккумуляторы: при неисправности аккумулятор может вызвать химическую цепную реакцию, остановить которую крайне трудно. В ряде случаев для тушения требуется полное погружение аккумулятора в воду. Проблема усугубляется, если аккумуляторы установлены стационарно, например, в зарядных станциях - в таких случаях их трудно извлечь, а выделяемые при горении взрывоопасные газы делают спасательную операцию еще более опасной.
Трагедия приходит неожиданно
По мнению экспертов страховой компании и Спасательного департамента, основные риски при использовании аккумуляторов связаны с тем, что люди часто приобретают устройства неизвестного происхождения без маркировки CE, что означает отсутствие гарантии безопасности. Другой распространенной проблемой являются неисправные, поврежденные или намокшие аккумуляторы, использование которых может привести к возгоранию.
«К сожалению, бывают случаи, когда люди самостоятельно модифицируют устройства, не осознавая, что тем самым значительно увеличивают риск пожара. Также представляет опасность зарядка аккумуляторов в неподходящей среде - например, в слишком жарком, влажном или плохо проветриваемом помещении либо под прямыми солнечными лучами. Ситуация усугубляется при использовании неоригинальных зарядных устройств», - объясняет руководитель направления по страхованию ответственности BTA Kindlustus.
Она также подчеркивает, что аналогичные риски связаны с зарядкой мобильных телефонов и планшетов - их не следует оставлять на мягкой мебели.
Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию аккумуляторных устройств, необходимо регулярно проверять их состояние. «Если аккумулятор был поврежден, деформирован или работает с перебоями, его дальнейшее использование недопустимо. Во время зарядки желательно находиться дома, а само устройство должно заряжаться в помещении, где установлен датчик дыма», - объясняет Туули Таавет. Она также обращает внимание на то, что опасность представляют не только перегрев, но и низкие температуры: аккумулятор, принесенный с улицы, нельзя сразу подключать к зарядке - его необходимо сначала нагреть до комнатной температуры.
Эксперты подчеркивают, что крайне важно следовать инструкциям производителя. После завершения зарядки зарядное устройство следует отключить от розетки. Важно помнить, что аккумуляторы могут загореться даже тогда, когда не используются. Поэтому их нужно хранить в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте. Дополнительно можно использовать специальные огнеупорные контейнеры или защитные сумки, которые помогут сдержать распространение огня в случае возгорания.