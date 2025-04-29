Президент FIA, который пытался заткнуть раллистов, начинает задумываться

Особенно сплоченно участники выступили на третьем этапе сезона, который прошел в Кении в марте. Там они протестовали против нелепо несоразмерных штрафов. Поводом стал один грубый комментарий Адриена Фурмо — слово fu*ked, сказанное после последнего спецучастка ралли в Швеции.

Француза оштрафовали на 20 000 евро, причем половина этой суммы была условной. После этого была создана ассоциация раллистов мира (WoRDA).

В Кении участники выразили свое недовольство сложившейся ситуацией молчанием. По окончании спецучастков гонщики либо отказывались от комментариев, либо говорили только на родном языке. Благодаря этому, среди прочего, можно было услышать и валлийскую речь.

Теперь, накануне этапа на Канарских островах, стороны в значительной степени пошли на примирение. Гонщики пообещали снова делиться своими мыслями. FIA тоже сделала шаг навстречу: если после спецучастков или во внутренней командной переписке вырвется крепкое слово, наказания не последует, если не было цели кого-то оскорбить. Однако в медиазонах и на пресс-конференциях нецензурная лексика по-прежнему под запретом.

Однако все правила еще не закреплены окончательно, и вопросов для обсуждения остается немало. После ралли на Канарских островах президент FIA Мохаммед Бен Сулайем сообщил, что в планах есть внесение изменений в отдельных моментах.

«Выслушав конструктивную критику от семи участников чемпионата мира, относящихся к структурам FIA, мы намерены внести корректировки в приложение «B» к регламенту. Как бывший раллийный гонщик, я понимаю их трудности лучше большинства», - написал Бен Сулайем в соцсетях.