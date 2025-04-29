Доклад Amnesty: закрытие восточной границы и сокращение социального обеспечения – права человека в Финляндии ухудшились

Согласно докладу Amnesty, атаки на права человека усилились после возвращения Дональда Трампа на пост президента США.

Организация также критикует Израиль за геноцид палестинцев. В отчете говорится и о гражданской войне в Судане, которая унесла десятки тысяч жизней. Кроме того, отмечается, что российская армия в 2024 году убила больше мирных жителей в Украине, чем в 2023 году.

По мнению Amnesty, в прошлом году ситуация с правами человека заметно ухудшилась и в Финляндии.

Правозащитники критикуют правительственные меры экономии, которые ослабили социальную защиту граждан, а также миграционную политику.

«Восточная граница остается закрытой, а Финляндия участвует в подрыве международной системы посредством закона о выдворении, который противоречит обязательным нормам международного права. Кроме того, Финляндия планирует выйти из Оттавского договора о запрете противопехотных мин, и этот курс требует пересмотра», - перечисляет Ниина Лааяпуро, директор по вопросам прав человека финского отделения Amnesty International.

Лааяпуро также отмечает, что законопроект о саамском парламенте уже почти полтора года находится в Конституционном комитете без продвижения. Реформа направлена на расширение права саамского народа на самоопределение.