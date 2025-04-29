Таллинн утвердил детальную планировку нового комплекса посольства США

Таллиннская городская управа на сегодняшнем заседании утвердила детальную планировку земельного участка по адресу Суур-Амеэрика, 3 // Вяйке-Амеэрика, 4. Целью разработки планировки является назначение права на строительство для возведения нового комплекса посольства Соединенных Штатов Америки на указанной территории.
Вице-мэр по вопросам городского планирования Мадле Липпус подчеркнула, что принятие детальной планировки для посольства Соединенных Штатов Америки является важным решением для города Таллинна.
«Продвижение в соответствии с согласованным графиком по строительству здания посольства имеет для города большое значение в контексте поддержания и развития отношений между Эстонией и Соединенными Штатами, особенно в условиях сложной ситуации в сфере безопасности в современном мире», - отметила Липпус.
Принадлежащий Соединенным Штатам участок площадью 1,75 гектара расположен в микрорайоне Уус-Мааильм, на территории бывшего Детского стадиона, рядом с общим зданием министерств. Комплекс посольства будет состоять из одного здания высотой до девяти этажей и не более шести зданий высотой до двух этажей.
Цель разработки детальной планировки - обеспечить архитектурную и функциональную совместимость зданий и сооружений с окружающей городской средой, создать решение для открытого пространства, отвечающее требованиям безопасности и учитывающее местные особенности, а также минимизировать влияние на повседневную жизнь жителей соседних участков.
Центральное главное здание планируется разместить в центральной части участка - как можно дальше от прилегающих улиц и существующих зданий, чтобы обеспечить хорошие условия инсоляции, в том числе для соседних жилых домов. Более низкие вспомогательные постройки будут расположены вдоль границ участка.
В отличие от нынешнего расположения посольства на улице Кентманни, предлагаемое планировочное решение позволяет реализовать все требования безопасности в пределах самого участка, без необходимости постоянно ограничивать движение на прилегающих улицах.
Согласно детальной планировке, архитектура главного здания посольства должна гармонировать с уже сложившейся городской средой и избегать монотонности - предпочтение отдается архитектурным решениям с элементами разделения. Кроме того, с привлечением специалистов необходимо обеспечить высококачественное оформление внешнего пространства.
При выборе расположения посольства были учтены несколько критериев, включая близость к центру города, хорошая доступность с использованием различных видов транспорта, близость к важным учреждениям с точки зрения сотрудничества, подходящий размер участка и возможность соблюдения требований безопасности в пределах самого участка.
В процессе процедуры утверждения детальной планировки город Таллинн и Соединенные Штаты договорились, что США возьмут на себя обязательство построить общественные объекты на участке, примыкающем к улице Вяйке-Амеэрика, на сумму 1,2 миллиона евро. Город со своей стороны обеспечит строительство общественных подъездных путей, озеленение общего пользования и, при необходимости, реконструирует существующий тротуар с устройством ливневой канализации и отвечающим требованиям уличным освещением.
Необходимость в решении возникла после того, как жители микрорайона Уус-Мааильм выразили обеспокоенность в связи с исчезновением зеленой зоны на участке по адресу Суур-Амеэрика, 3 // Вяйке-Амеэрика, 4 по причине строительства здания посольства США на территории между этими улицами. Жители жаловались на нехватку зеленых и рекреационных зон в районе, поэтому США приняли решение поддержать развитие местной инфраструктуры, профинансировав обновление городского пространства улицы Вяйке-Амеэрика.
Детальную планировку разработала компания AB Artes Terrae OÜ, с материалами планировки можно ознакомиться в Таллиннском регистре планировок.
Таллиннский департамент городского планирования и управа района Кесклинн организуют публичное обсуждение детальной планировки. В ближайшее время Таллиннский департамент городского планирования также проведет дополнительное публичное обсуждение в формате так называемого предварительного обсуждения, цель которого - ознакомить с решением, принятым по детальной планировке, а также с договоренностями, заключенными в рамках разработки планировки.