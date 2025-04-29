Таллинн утвердил детальную планировку нового комплекса посольства США

Согласно детальной планировке, архитектура главного здания посольства должна гармонировать с уже сложившейся городской средой и избегать монотонности - предпочтение отдается архитектурным решениям с элементами разделения. Кроме того, с привлечением специалистов необходимо обеспечить высококачественное оформление внешнего пространства.

При выборе расположения посольства были учтены несколько критериев, включая близость к центру города, хорошая доступность с использованием различных видов транспорта, близость к важным учреждениям с точки зрения сотрудничества, подходящий размер участка и возможность соблюдения требований безопасности в пределах самого участка.

В процессе процедуры утверждения детальной планировки город Таллинн и Соединенные Штаты договорились, что США возьмут на себя обязательство построить общественные объекты на участке, примыкающем к улице Вяйке-Амеэрика, на сумму 1,2 миллиона евро. Город со своей стороны обеспечит строительство общественных подъездных путей, озеленение общего пользования и, при необходимости, реконструирует существующий тротуар с устройством ливневой канализации и отвечающим требованиям уличным освещением.

Необходимость в решении возникла после того, как жители микрорайона Уус-Мааильм выразили обеспокоенность в связи с исчезновением зеленой зоны на участке по адресу Суур-Амеэрика, 3 // Вяйке-Амеэрика, 4 по причине строительства здания посольства США на территории между этими улицами. Жители жаловались на нехватку зеленых и рекреационных зон в районе, поэтому США приняли решение поддержать развитие местной инфраструктуры, профинансировав обновление городского пространства улицы Вяйке-Амеэрика.

Детальную планировку разработала компания AB Artes Terrae OÜ, с материалами планировки можно ознакомиться в Таллиннском регистре планировок.