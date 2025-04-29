Поддержка родителей и инвестирование: как молодые люди в Эстонии копят деньги на покупку своего первого жилья?

Покупка жилья - важный шаг для любого молодого человека, требующий тщательного изучения и подготовки. По мере того как цены на недвижимость неуклонно росли, росли и суммы кредитов на покупку жилья, а также доля необходимого первоначального взноса. Как молодым людям собрать деньги на покупку своего первого жилья?
С ростом цен на жилье растут и суммы жилищных кредитов. Например, в 2020 году средний размер кредита на покупку жилья в Swedbank составлял 91 000 евро, а средний размер собственного капитала, необходимого для получения кредита, - 34 000 евро. Однако в прошлом году средняя сумма кредита составляла уже 133 000 евро, а сумма самофинансирования - 43 000 евро.
«В прошлом году доля молодых заемщиков, то есть людей в возрасте до 30 лет, составила 24% от всех выданных нами кредитов на покупку жилья, и средняя сумма кредита для молодых людей также увеличилась. В возрастной группе 22-25 лет средняя сумма кредита выросла на 16% и составила 107 000 евро. В возрастной группе 26-30 лет рост составил 8%, а средняя сумма кредита достигла 133 000 евро», - говорит руководитель сферы жилищных кредитов Swedbank Анне Пяргма.
Самофинансирование происходит из нескольких источников
Несмотря на то, что при гарантии KredEx самофинансирование может составлять всего 10% от стоимости приобретаемого жилья, высокие цены на недвижимость всё равно означают, что вам придётся собрать значительную сумму. Согласно статистике Swedbank, средний первоначальный взнос по жилищным кредитам с гарантией KredEx в прошлом году составил 17 000 евро.
«Молодые люди очень заинтересованы в покупке собственного жилья, и привлечение собственных средств является одним из первых серьёзных вызовов, касающихся финансовой дисциплины», - говорит Пяргма.
Недавний опрос Swedbank показал, что 63% молодых людей копят собственные средства за счет сбережений, 29% предпочитают копить, инвестируя, 26% полагаются на финансовую поддержку семьи, а 19% собирают собственные средства иным способом. Молодые заемщики, в частности, чаще полагаются на поддержку семьи, в то время как более взрослые заемщики комбинируют различные способы накопления.
В прошлом году KredEx гарантировал почти 1500 покупок жилья
При покупке своего первого жилья молодые люди могут воспользоваться гарантией KredEx. Такую возможность имеют, например, молодые семьи, покупатели энергоэффективной недвижимости и специалисты в возрасте до 35 лет. В 2024 году в целевой группе молодых специалистов было подписано 1460 договоров поручительства, а средняя сумма гарантированного кредита составила 124 106 евро.
«Доля целевой группы молодых специалистов на протяжении многих лет была выше, чем у других. Кроме того, они, как правило, обладают более высокой платёжеспособностью, что облегчает им привлечение собственного финансирования, - объяснил менеджер по работе с клиентами отдела жилищного строительства и энергоэффективности EIS Кристо Хютт. - Другие целевые группы часто нуждаются в помощи родственников или, например, используют имущество, полученное по наследству».
Следует иметь в виду, что поручительство KredEx - это не субсидия, а государственная гарантия в размере до 24% от суммы залога, но не более 20 000 евро. За поручительство взимается единовременный сбор в размере 3% от гарантируемой суммы.
По словам Пяргма, каждый молодой человек может воспользоваться гарантией KredEx, но при этом следует помнить, что кредит должен быть посильным в долгосрочной перспективе.
«Для получения жилищного кредита, помимо самофинансирования, необходимы также стабильный доход, хорошая кредитная история и подходящий залог», - напомнила она, добавив, что требование о самофинансировании призвано защитить как заёмщика, так и кредитора - оно показывает, что заемщик обладает достаточной финансовой дисциплиной и может без проблем справиться с финансовым бременем кредита.