Поддержка родителей и инвестирование: как молодые люди в Эстонии копят деньги на покупку своего первого жилья?

В прошлом году KredEx гарантировал почти 1500 покупок жилья

При покупке своего первого жилья молодые люди могут воспользоваться гарантией KredEx. Такую возможность имеют, например, молодые семьи, покупатели энергоэффективной недвижимости и специалисты в возрасте до 35 лет. В 2024 году в целевой группе молодых специалистов было подписано 1460 договоров поручительства, а средняя сумма гарантированного кредита составила 124 106 евро.

«Доля целевой группы молодых специалистов на протяжении многих лет была выше, чем у других. Кроме того, они, как правило, обладают более высокой платёжеспособностью, что облегчает им привлечение собственного финансирования, - объяснил менеджер по работе с клиентами отдела жилищного строительства и энергоэффективности EIS Кристо Хютт. - Другие целевые группы часто нуждаются в помощи родственников или, например, используют имущество, полученное по наследству».

Следует иметь в виду, что поручительство KredEx - это не субсидия, а государственная гарантия в размере до 24% от суммы залога, но не более 20 000 евро. За поручительство взимается единовременный сбор в размере 3% от гарантируемой суммы.

По словам Пяргма, каждый молодой человек может воспользоваться гарантией KredEx, но при этом следует помнить, что кредит должен быть посильным в долгосрочной перспективе.