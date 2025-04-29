Вт, 29.04.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

«Мы видели, как он упал»: таллиннская школа потрясена ужасным ЧП

Перевод: Елизавета Лынник
Фото статьи
Фото: Lugeja foto

Сегодня утром ровно в 10 часов в Таллиннской гуманитарной гимназии произошла ужасная трагедия. Ученик десятого класса выпрыгнул во время перемены из окна на четвертом этаже школьного здания. «В данный момент он жив, но его состояние крайне тяжелое», - отметила школьный завхоз.

Через час после трагедии, в 11 часов утра, у находящейся на улице Койду Таллиннской гуманитарной гимназии ощущается тревожная атмосфера. Школьники звонят родителям и рассказывают, что произошло. Некоторые ученики рыдают и явно потрясены.

Таллиннская гуманитарная гимназия.
Таллиннская гуманитарная гимназия. Фото: Oliver Kilk / Elu24

Ключевые слова

Наверх