«Мы видели, как он упал»: таллиннская школа потрясена ужасным ЧП

Сегодня утром ровно в 10 часов в Таллиннской гуманитарной гимназии произошла ужасная трагедия. Ученик десятого класса выпрыгнул во время перемены из окна на четвертом этаже школьного здания. «В данный момент он жив, но его состояние крайне тяжелое», - отметила школьный завхоз.