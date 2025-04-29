Опасные находки: за три дня в Эстонии обнаружено почти 1300 боеприпасов

Первые дни масштабных работ по разминированию, стартовавших 25 апреля на полуострове Сырве на Сааремаа, оказались очень результативными, за три дня было обнаружено 1260 взрывоопасных предметов. Кроме того, жители Муху и Сааремаа сообщили о находках 11 раз, что позволило саперам обезвредить еще 94 боеприпаса.

Руководитель работ по разминированию и начальник западноэстонской группы по обезвреживанию взрывоопасных предметов Айвар Пост пояснил, что поиски ведутся именно в Сырве, поскольку в конце Второй мировой войны отступающие войска оставили там большое количество боеприпасов. «В лесах Сырве до сих пор осталось много боеприпасов, и хотя с окончания войны прошло уже много лет, люди все еще находят смертельно опасные предметы», - отметил он.

По его словам, в этом году работы начались с того места, где они были завершены в прошлом году. Также используются старые военные карты, чтобы осмотреть участки, где с большой вероятностью могут быть боеприпасы. «Весна - наилучшее время для таких работ: снег уже растаял, но трава еще не выросла слишком высоко. Наша цель - очистить Сааремаа от взрывоопасных предметов и тем самым снизить риск случайного столкновения с ними», - добавил он.

В этом году в операции «Сааремааский грохот» участвуют 47 саперов из центра разминирования Спасательного департамента, Сил обороны, ВМС, союзных войск, а также, второй год подряд, добровольные помощники.

Плановые работы по разминированию будут проходить до 5 мая. Те находки, которые невозможно транспортировать, уничтожаются на месте, остальные перевозятся в специальный контейнер для последующего уничтожения.