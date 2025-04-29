Фото и видео Припаркованный на газоне во дворе жилого дома автобус стал неожиданностью не только для жителей Ласнамяэ, но и для TLT

Во вторник утром жители улицы Синимяэ в Таллинне стали свидетелями необычной картины: в одном из дворов на газоне стоял городской автобус. В компании Tallinna Linnatransport (TLT) сообщили, что водитель якобы сбился с маршрута.
Опубликованные жителями улицы Синимяэ фотографии застрявшего во дворе автобуса вызвали бурное обсуждение в соцсетях. Некоторые пользователи восприняли инцидент с юмором. «Ну, вот и автобус, который на работу не опоздал», - писали одни. Однако нашлись и те, кто был обеспокоен произошедшим.