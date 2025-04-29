Фото и видео Припаркованный на газоне во дворе жилого дома автобус стал неожиданностью не только для жителей Ласнамяэ, но и для TLT

Опубликованные жителями улицы Синимяэ фотографии застрявшего во дворе автобуса вызвали бурное обсуждение в соцсетях. Некоторые пользователи восприняли инцидент с юмором. «Ну, вот и автобус, который на работу не опоздал», - писали одни. Однако нашлись и те, кто был обеспокоен произошедшим.