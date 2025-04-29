Вт, 29.04.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Фото и видео Припаркованный на газоне во дворе жилого дома автобус стал неожиданностью не только для жителей Ласнамяэ, но и для TLT

В одном из таллиннских дворов на газоне стоял городской автобус.
В одном из таллиннских дворов на газоне стоял городской автобус. Фото: Facebook

Во вторник утром жители улицы Синимяэ в Таллинне стали свидетелями необычной картины: в одном из дворов на газоне стоял городской автобус. В компании Tallinna Linnatransport (TLT) сообщили, что водитель якобы сбился с маршрута.

Опубликованные жителями улицы Синимяэ фотографии застрявшего во дворе автобуса вызвали бурное обсуждение в соцсетях. Некоторые пользователи восприняли инцидент с юмором. «Ну, вот и автобус, который на работу не опоздал», - писали одни. Однако нашлись и те, кто был обеспокоен произошедшим.

Некоторые жители предположили, что водителю могло стать плохо. «Возможно, у водителя возникли проблемы со здоровьем или с техникой, хотя, скорее всего, второе», - предположили они в соцсетях. 

Комментарии

Ключевые слова

Наверх