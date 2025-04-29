Кибератаку исключили, но причины отключения электроэнергии в Испании и Португалии остаются неясными

Руководитель системных операций REE Эдуардо Прието сообщил на брифинге, что система электроснабжения в настоящее время стабильна и работает нормально.

Сегодня утром премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что в стране восстановлено 99,95% энергопотребления, а сто процентов подстанций снова работают,

«Спасибо всем гражданам за то, что в очередной раз показали пример ответственности и гражданского духа», - сказал он. Санчес провел очередное заседание Совета национальной безопасности, в котором принял участие и король Испании Фелипе.

Сегодня утром также ожидается заседание правительства Португалии. Ранее оно выпустило короткое сообщение в социальных сетях, подтверждающее возвращение к нормальной работе.

REN - компания, управляющая поставками электроэнергии и природного газа в материковой части Португалии, - заявляет, что в настоящее время работа сети полностью стабилизирована.

Работа всех подстанций, питающих национальную транспортную сеть, была восстановлена незадолго до 23:30 понедельника, сообщили в компании.

Точная причина масштабного отключения в Испании и Португалии по-прежнему неизвестна. Португальский премьер Луиш Монтенегру сказал, что источник блэкаута, вероятно, находится в Испании.

«Все возможные причины анализируются, я подчеркиваю, не исключается ни одна гипотеза, ни одна возможность», - сказал испанский премьер-министр Санчес.

Португальская REN заявила накануне, что причиной блэкаута стало редкое атмосферное явление: резкие перепады температуры в Испании привели к аномальным колебаниям в высоковольтных линиях.