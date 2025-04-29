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Совпадение или тенденция: что думают нарвские политики и лидеры мнений об угрозах и нападениях

Экс-мэр Нарвы Яан Тоотс и действующий мэр Катри Райк.
Экс-мэр Нарвы Яан Тоотс и действующий мэр Катри Райк. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

В Нарве последнее время творится неладное. Мэр Нарвы Катри Райк стала получать по электронной почте угрозы. Недавно на улице напали на историка и служащего Нарвской горуправы, а в торговом центре нападению подвергся украинский ветаран войны. Rus.Postimees опросил причастных лиц и политиков чтобы понять, в чем причина происходящего и можно ли считать это противостоянием некоторых горожан неблизким им ценностям. 

В минувшую субботу в центре Нарвы двое молодых русскоговорящих мужчин напали на городского инспектора по охране старины, историка Мадиса Туудера. Его обвинили в «уничтожении Нарвы» и в том, что Туудер рассказывает «ненастоящую историю».

Нападавшие сорвали с Туудера очки и разбили их, его ударили ногой, а когда он пытался убежать, нападавшие погнались за ним. Туудер обратился в полицию. 

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