Совпадение или тенденция: что думают нарвские политики и лидеры мнений об угрозах и нападениях

В Нарве последнее время творится неладное. Мэр Нарвы Катри Райк стала получать по электронной почте угрозы. Недавно на улице напали на историка и служащего Нарвской горуправы, а в торговом центре нападению подвергся украинский ветаран войны. Rus.Postimees опросил причастных лиц и политиков чтобы понять, в чем причина происходящего и можно ли считать это противостоянием некоторых горожан неблизким им ценностям.