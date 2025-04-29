Угроза мэру и избиение чиновника на улице: полиция и общественность Нарвы о тревожных происшествиях

В Нарве последнее время творится неладное. Мэр Нарвы Катри Райк стала получать по электронной почте угрозы. Недавно на улице напали на историка и служащего Нарвской горуправы, а в торговом центре нападению подвергся украинский ветаран войны. Rus.Postimees опросил причастных лиц и политиков чтобы понять, в чем причина происходящего и можно ли считать это противостоянием некоторых горожан неблизким им ценностям.
В минувшую субботу в центре Нарвы двое молодых русскоговорящих мужчин напали на городского инспектора по охране старины, историка Мадиса Туудера. Его обвинили в «уничтожении Нарвы» и в том, что Туудер рассказывает «ненастоящую историю».
Нападавшие сорвали с Туудера очки и разбили их, его ударили ногой, а когда он пытался убежать, нападавшие погнались за ним. Туудер обратился в полицию.
Мэр города Катри Райк получила буквально в течение суток несколько содержащих угрозы электронных писем от разных отправителей, и одна из этих угроз показалась ей достаточно серьезной чтобы обратиться в полицию.
Электронные письма с угрозами поступили, по словам Райк, именно в тот день, когда стало известно о планах развернуть в Нарве военную базу. По словам Райк в этот же день ей из нескольких автомобилей нарвитяне демонстрировали средний палец.
В начале марта в торговом центре Нарвы было совершено нападение на ветерана войны из Украины. «Северное побережье» писало, что бойцы украинского добровольческого отряда «Айдар» гостили у нарвских кайтселийтовцев.
4 марта один из украинских гостей был супермаркете Rimi. Ветеран, воевавший против российских агрессоров, был в форме, со знаками отличия и шел с тростью. Нарвитянин пятидети трех лет стал ему кричать «Ну, что, гнида бандеровская, еще не сдохла?!». Потом он погнался за бойцом с криком «Сука! Куда ты бежишь?» и попытался сорвать с украинского бойца шеврон.
Руководитель Нарвского отделения полиции Индрек Пюви сообщил нам, что полиция «крайне серьёзно относится ко всем случаям, когда кому-то угрожают или кто-то подвергается нападению». В связи со случаем нападения на Мадиса Туудера возбудили уголовное производство по статье о нанесении телесных повреждений.
Идейная борьба или «люди в стрессе»?
«Когда я сказала, что жить эстонцам в Нарве опасно - это высказывание, пожалуй, было эмоциональным, но я живой человек и имею право на эмоции», - так Катри Райк прокомментировала все эти события.
Мэр Нарвы уверена, что угрозы и физическое насилие не должны стать нормой в Нарве. «Мы должны обратить на это внимание, противостоять этому. Угрозы получают и журналисты, и другие публичные люди. Но ладно просто угрозы - теперь в ход пошли реальные действия, как в ситуации с Мадисом [Туудером]», - сказала Райк.
Она считает, что из-за таких действий начинает казаться, что люди не имеют право на свое мнение. «Однозначно, все в состоянии стресса. Угрозы часто связаны с острыми событиями в городе или стране. Напряженность есть, и она чувствуется», - признала мэр.
По ее словам, тут чувствуется и национальный фактор. «Кого победили депутаты, которые радовались, лишив некоторых людей возможности голосовать? Наших эстонских русских. Я не хочу поддерживать ненависть на национальной почве и хочу жить в безопасности», - подчеркнула Райк.
Мы связались и с недавно пострадавшим Мадисом Туудером. Историк рассказал, что чувствует себя относительно нормально и не боится повторного нападения. По его мнению, это может случится в любом другом городе. «Я чувствую себя в безопасности в Нарве, потому что когда один нарвитянин напал на меня, другие нарвитяне предложили помощь», - говорит Туудер.
Он не знает, чем разозлил нападавшего, которому на вид было лет тридцать. Возможно он был в состоянии опьянения - алкогольного или наркотического. «Люди переживают стресс, а кто-то не любит политиков. Нападавший думал, что я депутат, хотя я никогда депутатом не был», - рассказал Туудер.
Он все же признал, что нападавший вменил ему лекции по истории города, которые «не отвечают действительности». Тем не менее, Туудер хочет от нападавшего только материальной компенсации за разбитые очки.
Председатель горсобрания Нарвы Татьяна Стольфат считает, что Нарва - город безопасный и люди в нем живут совершенно мирные. Единичные случаи не говорят о каких-то тенденциях.
«Мы в Нарве пережили гораздо худшие времена - мы пережили, например, пандемию. Я уверена, что в Нарве живут законопослушные люди и я не думаю, что государству или Департаменту полиции в частности надо уделять какое-то особое внимание нашему городу. Просто нервы у людей на пределе, они не выдерживают такого потока информации. Я считаю, это единичные случаи, когда человек не справился со стрессом», - сказала Стольфат.
Заместитель председателя горсобрания Нарвы Кондрашова считает, что чего-то большого за этими случаями все же нет. «Я должна признать, что я об этих случаях знаю только из прессы. Знаю, что и мэр, и чиновник мэрии подали заявления в соответствующие органы.
Мне кажется делать выводы еще преждевременно», - сказала Кондрашова. «Мне не хочется верить, что это какая-то тенденция. Да еще не дай бог на национальной почве, - говорит политик. - Хотелось бы верить, что это не повторится. Хотя надо сказать, что если это совпадение, то крайне неудачное. Имело место насилие и серьезные угрозы».
На вопрос, насколько популярно в Нарве российское телевещание, Кондрашова признала, что разумеется люди его смотрят. «Это было, есть и еще какое-то время будет. Но трудно сказать, влияние ли это телевизора... Но мы знаем, что есть "старая история" и "новая история" в плане преподавания. Но сами по себе эти случаи достойны сожаления».
Член правления Нарвского округа Партии реформ Рене Абрамсон говорит, что в Нарве в разное время эстонцам бывало опаснее жить, чем русскоязычным. «Мне в 90-е прилетало немало претензий из-за национального вопроса. После "бронзовой ночи" было несколько случаев вербальной агрессии», - говорит политик.
По словам Абрамсона, он не понимает причин угроз в сторону Катри Райк, которая стоит горой за нарвитян. «Это похоже на какую-то деятельность со стороны РФ, может быть. Ну так, для накаления обстановки. Но оценку этому может дать полиция или КаПо», - считает он.
«В целом, я думаю, нормально всё с нарвитянами. В некоторых фейсбук-группах происходит нагнетание, которое на пользу обществу никак не идёт. Тут, может быть, светлые лидеры мнений города могли бы высказаться как-то вместе против этой травли в группах... не знаю. Надо как-то следить, где свобода слова переходит в травлю - хоть явную, хоть скрытую», - сказал Абрамсон.
На данный момент правоохранительные органы довольно нашли автора письма с угрозами в адрес Катри Райк. Он оказался несовершеннолетним, поэтому уголовное дело не возбудили.