Угроза мэру и избиение чиновника на улице: полиция и общественность Нарвы о тревожных происшествиях

Историк, инспектор по охране старины Мадис Туудер. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Он не знает, чем разозлил нападавшего, которому на вид было лет тридцать. Возможно он был в состоянии опьянения - алкогольного или наркотического. «Люди переживают стресс, а кто-то не любит политиков. Нападавший думал, что я депутат, хотя я никогда депутатом не был», - рассказал Туудер.

Он все же признал, что нападавший вменил ему лекции по истории города, которые «не отвечают действительности». Тем не менее, Туудер хочет от нападавшего только материальной компенсации за разбитые очки.

Председатель горсобрания Нарвы Татьяна Стольфат считает, что Нарва - город безопасный и люди в нем живут совершенно мирные. Единичные случаи не говорят о каких-то тенденциях.

«Мы в Нарве пережили гораздо худшие времена - мы пережили, например, пандемию. Я уверена, что в Нарве живут законопослушные люди и я не думаю, что государству или Департаменту полиции в частности надо уделять какое-то особое внимание нашему городу. Просто нервы у людей на пределе, они не выдерживают такого потока информации. Я считаю, это единичные случаи, когда человек не справился со стрессом», - сказала Стольфат.

Заместитель председателя горсобрания Нарвы Кондрашова считает, что чего-то большого за этими случаями все же нет. «Я должна признать, что я об этих случаях знаю только из прессы. Знаю, что и мэр, и чиновник мэрии подали заявления в соответствующие органы.

Яна Кондрашова (слева) и Катри Райк (справа). Фото: Николай Андреев