«Переход – это процесс, результаты оценивать рано»: как в Силламяэской школе прошел учебный год в новых условиях

В 2023 году произошло присоединение Силламяэской школы Каннука к Силламяэской Ваналиннаской школе в процессе реформы городского образования. На данный момент в ней учится 570 учеников, работает более 100 человек, из них больше 60 учителей. В этом году школа перетерпела много изменений, но начало переходу было все-таки успешно положено.
С 1 августа 2024 года на пост директора пришел Тийт Салван, который ранее руководил другими школами в Ида-Вирумаа. Также с этого учебного года первые и четвертые классы перешли на эстонский язык обучения, следуя государственной реформе. Некоторые предметы в школе на эстонском преподавались и раньше, в рамках пилотного проекта, и школа старается сохранить этот опыт.
С этого года первые и четвертые классы перешли на эстонский язык обучения, следуя государственной реформе. Некоторые предметы в школе на эстонском преподавались и раньше, в рамках пилотного проекта, и школа старается сохранить этот опыт.
«Результаты оценивать рано. Это только первый год в процессе перехода. Учителя и ученики работают иначе, привыкают. Процесс идет: есть удачные моменты, есть над чем работать», - говорит завуч школы Ирина Мелякова.
«Мы посещали уроки переходных классов, чтобы проверить, как идет учебный процесс, и заметили, что и учителям, и ученикам будто легче привыкать к эстонскому языку обучения именно в первом классе, там переход идет естественнее», - говорит директор Салван.
«Для них школа такая и есть, другой у них еще не было. А вот у четвероклассников уже свое представление о том, как всё должно быть. Перестраиваться сложнее», - поясняет Ирина.
Четвертые классы, три больших и один малый, столкнулись не только с языковым переходом. Смена учителей, переход на предметное обучение и изменения в составе классов добавили сложностей в процессе адаптации.
Поэтому это не только язык, но и несколько других сопутствующих факторов. В школе есть два первых класса - один большой и один малый, четыре четвертых класса - три больших и один малый, где учатся дети с особенностями.
В малом четвертом классе, где учатся дети по упрощенной программе, эстонский начали изучать только в прошлом году. «Им сложнее, но учительница выкладывается, адаптирует материал, помогает. Мы стараемся давать больше поддержки», - добавляет завуч.
Бывает, что дети устают быстрее, особенно к концу дня, потому что учатся не на родном языке. «Концентрироваться сложнее. Иногда они даже сами не понимают, что устали, и это может проявиться в нарушении дисциплины. Но тут еще накладываются и другие факторы, и переходный возраст», - отмечает Мелякова.
Салван добавляет, что тот факт, что в школе уже были предметы на эстонском, очень помогает. Больше сложностей может возникать на предметах, где особенно важны навыки функционального чтения и критического мышления: история, природоведение, обществознание. «Там большие тексты, сложные понятия», - поясняет завуч.
Постепенно дети все-таки привыкают к новому учебному процессу, даже если на уроках пока отвечают на русском. Учителя всегда пытаются помочь, перефразировать вопросы - главное, чтобы дети старались говорит на эстонском языке. На переменах общаются между собой все-таки на русском, и учителя не давят на детей.
«При этом, когда они здороваются с охраной на входе в школу или с учителями, всегда делают это по-эстонски. Это вроде и мелочь, но все-таки тоже показатель», - отмечает Тийт.
Он добавляет, что процесс перехода начался довольно неожиданно, и все это понимают. Но есть и позитивные, и негативные аспекты. «Если бы растянули этот переход на десять лет, ему бы и конца и края было не видно. Но сейчас он произошел быстро, и очень много зависит от учителей, а учителям важна наша поддержка. Мы, конечно, поддерживаем: если нужно найти какие-то курсы или методику. Но самое важное, чтобы учитель сам захотел и смог найти время и желание», - отметил директор.
Чтобы поддержать интерес к языку, школа использует и неформальное обучение. Популярны кружки на эстонском - эстонская культура, керамика, кулинария, робототехника. Физкультура в школе тоже идет на эстонском, а школьный отряд Kodutütred добавляет патриотический дух.
«Нужно было слышать, как на школьном празднике дети пели эстонский гимн a capella - эмоции от этого куда сильнее, чем любые другие показатели», - вспоминает Тийт Салван.
Родители, особенно четвероклассников, волновались перед началом года. В школе была организована встреча с психологом, чтобы снять их страхи. «Они переживают, как помогать детям, если сами не знают языка. Но если родители спокойны, говорят ребенку, что он справится, а они помогут, может, даже и сами немного язык подучат, то ребенок будет настроен позитивно», - объясняет Ирина.
Родители могли бы поддержать своих детей, включая дома эстонское радио, мультфильмы или вывозить детей в театры и лагеря, где звучит эстонский. «Это создает необходимую для изучения языка среду, которой в нашем русскоязычном городе не так много», уверена Ирина.
Самым большим вызовом остается нехватка учителей и специалистов. Из 60 работающих на сегодняшний день часть педагогов должна сдать экзамен на B2 или C1 по эстонскому, иначе их договоры не продлят.
Директор добавляет, что нелегко приходится учителям, которые сейчас работают и одновременно посещают курсы эстонского языка, ведь все это очень время- и энергозатратно. «Нехватка времени и человеческого ресурса - основные сложности этого перехода», - считает Салван.
Проверки в этом году обошли школу стороной, но руководство готовится анализировать работу и далее. Но и директор, и завуч настроены оптимистично, а этот учебный год оценивают на четыре, потому что всегда есть возможность улучшить процесс.
В следующем году школа готова принять два первых класса. Детей в Силламяэ становится меньше, и многие родители выбирают эстонскую школу. Но и директор, и завуч настроены оптимистично, а прошедший учебный год оценивают на четыре.
«Мы сделали всё, что могли. Но процесс запущен, он сейчас в самом начале», - говорит Ирина.
Светлана - классный руководитель 4С класса, в котором преподает уже третий год, говорит, что год прошел позитивно. «Детки молодцы, все усваивают. Конечно, на родном было бы продуктивнее, но они учатся понимать и слышать, даже отвечать на какие-то вопросы», - отмечает она.
Ее ученикам немного проще - это был один классов, учавствоваших в пилотном проекте, поэтому некоторые предметы на эстонском велись у них еще в прошлом году. Но бывают моменты стресса и усталости, тогда Светлана старается немного снижать нагрузку.
«У нас практически нет домашних заданий, я не даю больших письменных работ. К счастью, у нас очень много разумных родителей, которые занимаются с детьми и даже говорят, что мало задают», - рассказывает преподаватель.
По ее наблюдению, сложнее всего детям дается именно изучение эстонского языка как родного. Математика, например, проще, потому что в ней есть логика. «Природоведение сложно, но, к счастью, детям интересно. Хотя в этом предмете хватает сложных слов, которые дети не знают даже на русском языке, и теперь учат их именно на эстонском, по картинкам», - сказала Светлана.
Она добавила, что ей тоже бывает непросто вести все уроки не неродном языке для детей, у которых эстонский тоже не родной язык. К урокам готовится самостоятельно, подготовка занимает довольно много времени. «Важно дать детям информацию так, чтобы они поняли, запомнили и им было интересно», - говорит Светлана.