«Переход – это процесс, результаты оценивать рано»: как в Силламяэской школе прошел учебный год в новых условиях

Поэтому это не только язык, но и несколько других сопутствующих факторов. В школе есть два первых класса - один большой и один малый, четыре четвертых класса - три больших и один малый, где учатся дети с особенностями.

В малом четвертом классе, где учатся дети по упрощенной программе, эстонский начали изучать только в прошлом году. «Им сложнее, но учительница выкладывается, адаптирует материал, помогает. Мы стараемся давать больше поддержки», - добавляет завуч.

Бывает, что дети устают быстрее, особенно к концу дня, потому что учатся не на родном языке. «Концентрироваться сложнее. Иногда они даже сами не понимают, что устали, и это может проявиться в нарушении дисциплины. Но тут еще накладываются и другие факторы, и переходный возраст», - отмечает Мелякова.

Салван добавляет, что тот факт, что в школе уже были предметы на эстонском, очень помогает. Больше сложностей может возникать на предметах, где особенно важны навыки функционального чтения и критического мышления: история, природоведение, обществознание. «Там большие тексты, сложные понятия», - поясняет завуч.

Постепенно дети все-таки привыкают к новому учебному процессу, даже если на уроках пока отвечают на русском. Учителя всегда пытаются помочь, перефразировать вопросы - главное, чтобы дети старались говорит на эстонском языке. На переменах общаются между собой все-таки на русском, и учителя не давят на детей.