Цена десинхронизации: стоимость резервной электроэнергии скачет от десятков центов до тысяч евро

В начале февраля, как раз перед отключением электросети стран Балтии от российской электросистемы, был запущен общий рынок частотных резервов стран Балтии, на котором три системных оператора стран Балтии (в случае Эстонии - Elering) начали закупать резервы у производителей электроэнергии, чтобы поддерживать баланс производства и потребления в электросистеме и частоту системы на уровне 50 Гц, пишет ERR.