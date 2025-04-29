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Цена десинхронизации: стоимость резервной электроэнергии скачет от десятков центов до тысяч евро

Десинхронизация в Нарве.
Десинхронизация в Нарве. Фото: Sander Ilvest

Балтийский рынок частотных резервов, открывшийся в феврале, преподнес неприятные ценовые сюрпризы: почасовые цены колебались от нескольких десятков центов до нескольких тысяч евро за мегаватт-час.

В начале февраля, как раз перед отключением электросети стран Балтии от российской электросистемы, был запущен общий рынок частотных резервов стран Балтии, на котором три системных оператора стран Балтии (в случае Эстонии - Elering) начали закупать резервы у производителей электроэнергии, чтобы поддерживать баланс производства и потребления в электросистеме и частоту системы на уровне 50 Гц, пишет ERR.

Прогноз трех балтийских системных операторов гласит, что в этом году системные операторы трех стран потратят несколько сотен миллионов евро на создание резервов.

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