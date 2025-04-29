Бывший министр: обвиняемого в изнасиловании в доме престарелых нужно было арестовать

Общественность потрясли сразу два вопиющих случая в домах престарелых: изнасилование в Pihlakodu и избиение до смерти пожилой женщины с деменцией в Südamekodu. По словам Хельмен Кютт, подобные трагедии подрывают доверие ко всей системе ухода за пожилыми людьми.

«Жаль, что в конце прошлого года мне пришлось участвовать в споре на тему, что только при очень высокой плате за дом престарелых можно обеспечить качественные услуги, ведь на самом деле это не так», - отметила она.

По данным телепередачи Pealtnägija, один из сотрудников дома престарелых Pihlakodu признался в изнасиловании восьми женщин. Хотя руководство учреждения и министр подтвердили, что мужчина был уволен, Хельмен Кютт ожидала другой реакции: «Я ожидала, что прозвучит четкое заявление о необходимости его ареста. Вместо этого общественность услышала лишь неудачное высказывание со стороны прокуратуры».

Пожилые люди с деменцией вынуждены находиться в тех же учреждениях, что и остальные пожилые подопечные. «Они уязвимы так же, как дети, но другие этого не понимают - им кажется, что те ведут себя по-злому».