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Таллинн уволил Елену Глебову

Елена Глебова.
Елена Глебова. Фото: Sander Ilvest

Таллиннская горуправа расторгла трудовой договор с руководителем ледового холла «Тондираба» Еленой Глебовой (Центристская партия), сославшись, в том числе, на то, что ей предъявлено подозрение в коррупции.

«На прошлой неделе руководителю ледового холла "Тондираба" Елене Глебовой было предъявлено подозрении в совершении должностного преступления. На основании имеющейся у нас информации и поскольку проблемы с управлением "Тондираба" для нас не новы, мы сотрудничаем с полицией, и с сегодняшнего дня Елена Глебова больше не является руководителем ледового холла», - заявил мэр Евгений Осиновский (Социал-демократическая партия) на пресс-конференции горуправы.

В связи с реформой спортивных учреждений города Глебова в любом случае потеряла бы свою должность. Это могло произойти и раньше, но полиция сообщила городу о продолжающемся расследовании в отношении Глебовой и попросила немного подождать, прежде чем уволить ее.

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