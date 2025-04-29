Таллинн уволил Елену Глебову

«На прошлой неделе руководителю ледового холла "Тондираба" Елене Глебовой было предъявлено подозрении в совершении должностного преступления. На основании имеющейся у нас информации и поскольку проблемы с управлением "Тондираба" для нас не новы, мы сотрудничаем с полицией, и с сегодняшнего дня Елена Глебова больше не является руководителем ледового холла», - заявил мэр Евгений Осиновский (Социал-демократическая партия) на пресс-конференции горуправы.