Учения могут привести к увеличению очередей в больнице

В них примут участие Кайтселийт, Фонд Тартуской скорой помощи, Karell Kiirabi AS, реанимационная служба Северо-Эстонской региональной больницы, Департамент полиции и погранохраны, а также Спасательный департамент. Цель учений - отработка совместных действий при кризисных ситуациях.

Учения начнутся в 18:00 на железнодорожной станции «Раквере» и продолжатся в Раквереской больнице. Официальное завершение запланировано на полночь.

В связи с этим в период с 18:00 до 00:00 в больнице возможны задержки в приеме пациентов и увеличение очередей. Больница просит учитывать это при обращении за медицинской помощью.