Вт, 29.04.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Самой молодой матерью в прошлом году стала 13-летняя жительница Эстонии

Перевод: София Солдатенко
По состоянию на конец прошлого года 732 ребенка и подростка проживали в замещающих и семейных домах, а 26 детей нашли настоящие дома. Фото иллюстративное.
По состоянию на конец прошлого года 732 ребенка и подростка проживали в замещающих и семейных домах, а 26 детей нашли настоящие дома. Фото иллюстративное. Фото: Elmo Riig

Из ежегодника Департамента социального страхования (SKA) следует, что в прошлом году распределение пособий проходило напряженно из-за устаревших систем, а благополучие детей требует все большего внимания. Тем не менее, радует, что дом удалось найти большему числу детей, чем обычно.

Руководитель отдела развития и финансов SKA Кристина Пяхкель отметила в ежегоднике, что в прошлом году пенсию получали почти 343 000 человек. Она подчеркнула, что всего лишь в одном месяце процесс выплат прошел безупречно. В других случаях своевременная оплата осуществлялась за счет сверхурочной работы.

Тем не менее, по словам Пяхкель, был и случай, когда несколько тысяч пенсионеров не получили свои деньги в положенный день. «Мы надеемся, что сможем продвинуться вперед и улучшить наши системы».

Комментарии

Ключевые слова

Наверх