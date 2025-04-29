Самой молодой матерью в прошлом году стала 13-летняя жительница Эстонии

Руководитель отдела развития и финансов SKA Кристина Пяхкель отметила в ежегоднике, что в прошлом году пенсию получали почти 343 000 человек. Она подчеркнула, что всего лишь в одном месяце процесс выплат прошел безупречно. В других случаях своевременная оплата осуществлялась за счет сверхурочной работы.

Тем не менее, по словам Пяхкель, был и случай, когда несколько тысяч пенсионеров не получили свои деньги в положенный день. «Мы надеемся, что сможем продвинуться вперед и улучшить наши системы».