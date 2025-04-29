Самой молодой матерью в прошлом году стала 13-летняя жительница Эстонии

Из ежегодника Департамента социального страхования (SKA) следует, что в прошлом году распределение пособий проходило напряженно из-за устаревших систем, а благополучие детей требует все большего внимания. Тем не менее, радует, что дом удалось найти большему числу детей, чем обычно.
Руководитель отдела развития и финансов SKA Кристина Пяхкель отметила в ежегоднике, что в прошлом году пенсию получали почти 343 000 человек. Она подчеркнула, что всего лишь в одном месяце процесс выплат прошел безупречно. В других случаях своевременная оплата осуществлялась за счет сверхурочной работы.