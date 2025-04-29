В прошлом году было подано 53 тысячи заявлений на получение инвалидности

В прошлом году в Департамент социального страхования было подано 53 785 заявлений на получение инвалидности - об этом сообщается в представленном во вторник ведомством отчетном ежегоднике.
Как отмечает департамент в переданном пресс-релизе, для установления инвалидности в прошлом году было подготовлено 25 712 медицинских заключений, остальные решения были приняты на основании оценки трудоспособности. Больше всего - в 43 процентах случаев - инвалидность была установлена на пятилетний период. В 4868 случаях людям пенсионного возраста была установлена пожизненная инвалидность.
В 3538 случаях степень инвалидности стала более легкой, в 1840 случаях - более тяжелой. 1883 решения были обжалованы, 317 из них оставлены в силе.
Самому старшему человеку, которому впервые была установлена инвалидность, было 106 лет, а самому младшему - 22 дня.
В конце прошлого года инвалидность была установлена 107 941 человеку, что составляет почти восемь процентов населения Эстонии. Среди них 10 276 человек с глубокой инвалидностью и 52 711 человек с тяжелой инвалидностью.