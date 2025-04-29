Новый столичный информационный портал поможет развлечься, отдохнуть, заняться полезными делами

Rus.Postimees решил ознакомиться с новым ресурсом поближе и узнать, что же будет происходить в Таллинне, например, в ближайшее время. И вы знаете, чего там только нет: экскурсии по городу с сертифицированными гидами, выставки, концерты, спортивные мероприятия, мастер-классы. Глаза разбегаются!