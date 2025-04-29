Новый столичный информационный портал поможет развлечься, отдохнуть, заняться полезными делами

Откуда вы раньше узнавали об интересных событиях, лекциях, экскурсиях, спектаклях, концертах? Правильно, от соседей, знакомых, из социальных сетей. Теперь для всех, интересующихся общественной и культурной жизнью столицы, начал работать обновленный портал мероприятий и деятельности по интересам huvi.tallinn.ee
Rus.Postimees решил ознакомиться с новым ресурсом поближе и узнать, что же будет происходить в Таллинне, например, в ближайшее время. И вы знаете, чего там только нет: экскурсии по городу с сертифицированными гидами, выставки, концерты, спортивные мероприятия, мастер-классы. Глаза разбегаются!