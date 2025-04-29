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Новый столичный информационный портал поможет развлечься, отдохнуть, заняться полезными делами

Фото статьи
Фото: скриншот с портала Huvi.Tallinn.ee

Откуда вы раньше узнавали об интересных событиях, лекциях, экскурсиях, спектаклях, концертах? Правильно, от соседей, знакомых, из социальных сетей. Теперь для всех, интересующихся общественной и культурной жизнью столицы, начал работать обновленный портал мероприятий и деятельности по интересам huvi.tallinn.ee 

Rus.Postimees решил ознакомиться с новым ресурсом поближе и узнать, что же будет происходить в Таллинне, например, в ближайшее время. И вы знаете, чего там только нет: экскурсии по городу с сертифицированными гидами, выставки, концерты, спортивные мероприятия, мастер-классы. Глаза разбегаются! 

Выбрав подходящий спектакль или концерт, можно сразу перейти на сайт по продаже билетов, а с помощью активных ссылок - узнать побольше о музыканте, чьи гастроли состоятся в ближайшем будущем. 

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