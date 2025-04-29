В Эстонии откроется новая школа: директор уже выбран

В июле начнет работу новое образовательное учреждение - Маарьямааская государственная школа, которая будет создана путем объединения семи маленьких школ для детей с особыми образовательными потребностями.

В частности, будут объединены Каммериская школа, Кийгеметсаская школа, Нурмеская школа, Райккюлаская школа, Урвастеская школа, Валгаская школа Яаникезе и Яммустеская школа.

По данным Министерства образования и науки, объединенная школа обеспечит более эффективное управление и администрирование, а также улучшит условия обучения и труда. Учебная деятельность будет продолжена во всех уже существующих помещениях.

Руководитель отдела госшкол и имущества министерства Прийт Вальк сказал, что в пользу назначения Кристин Холло директором сыграл ее многолетний управленческий опыт в сфере образования, а также ее видение будущего нового объединенного учебного заведения.

«Я верю, что Кристин Холло сможет объединить школьные коллективы так, чтобы из каждой школы были переняты ценные наработки, и совместно была создана учебная среда, наилучшим образом поддерживающая развитие детей».

Холло заявила, что сделает все возможное, чтобы с заботой и уважением продолжить руководство хорошо функционирующими школьными коллективами. «В то же время я испытываю волнение в ожидании того, что мы сможем сделать вместе, как одна команда, в объединенной школе. Каждое присоединившееся школьное сообщество приносит с собой ценные идеи и практики, которые стоит сохранить, а новый общий старт дает возможность на их основе совершить совместный прыжок в развитии».

«В первую очередь я сосредоточусь на том, чтобы новый учебный год в объединенном учреждении начался организованно, чтобы учебный процесс продолжался без перебоев и чтобы школьные коллективы могли осенью продолжить работать без препятствий и с радостью», - пояснила Холло.

С 2022 года Холло возглавляла Образовательную коллегию Маарьямаа, а до этого в течение 20 лет работала в Министерстве образования и науки. Кроме того, она была наставником в программе для начинающих директоров школ.

Холло приступит к работе в должности директора Маарьямааской государственной школы 1 июля.