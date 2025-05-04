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ВЕРА ИДЕТ В РЕСТОРАН Правило Гелибтермана: на что нужно обращать внимание в заведении азиатской кухни

Это, конечно, никуда не годится, что про ресторан Asian Wok, который работает скоро как пять лет, я узнала пару недель назад из социальных сетей. Но у меня есть уважительная причина: я мало что понимаю в паназиатской кухне и не очень за ней слежу. Индийская - куда не шло, могу желтое карри от красного не только по цвету отличить. Рамэны опять же - особенно зимой хорошо заходят. Но все остальное - извините.

Поэтому я, в отличие от многих диванных знатоков, не бью себя пяткой в грудь с криком: «Это разве Том Кха? Вот за углом Том Кха - это Том Кха!» Я просто говорю - вкусно это или нет. А когда вкусно, тогда… вкусно (с).

У наших северных соседей в большом почете азиатские буфеты, где платят за вход и едят до потери сознательности. У нас такого счастья не найдешь, поэтому я решила отправиться на обед в какой-нибудь азиатский ресторан, а для помощи в дегустации прихватить с собой представителя все еще подрастающего поколения под два метра ростом. Мне б одно блюдо одолеть, а в него много войдет!

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