ВЕРА ИДЕТ В РЕСТОРАН Правило Гелибтермана: на что нужно обращать внимание в заведении азиатской кухни

Это, конечно, никуда не годится, что про ресторан Asian Wok, который работает скоро как пять лет, я узнала пару недель назад из социальных сетей. Но у меня есть уважительная причина: я мало что понимаю в паназиатской кухне и не очень за ней слежу. Индийская - куда не шло, могу желтое карри от красного не только по цвету отличить. Рамэны опять же - особенно зимой хорошо заходят. Но все остальное - извините.