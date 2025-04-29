Elisa проведет испытания сети мобильной связи: возможны кратковременные помехи

В ночь на среду, 30 апреля, компания Elisa проведет очередные эксплуатационные испытания центральных процессоров сети мобильной связи.
Испытания пройдут с 1:00 до 6:00, в этот период возможны кратковременные помехи в работе услуг мобильной телефонной связи Elisa, включая мобильные звонки и передачу данных, VoWiFi, VoIP, SMS и роуминг.
Влияние испытаний могут ощутить также пользователи услуг мобильного домашнего интернета, M2M и NB-IoT. Другие основные услуги Elisa, такие как кабельный домашний интернет и телевидение, будут продолжать работать без сбоев во время тестирования.
«Elisa постоянно инвестирует в развитие и тестирование своей сети, чтобы наши клиенты могли пользоваться услугами с максимальной надежностью и качеством, как на ежедневной основе, так и в непредвиденных ситуациях», - сказал вице-президент Elisa и главный директор по цифровым технологиям Тоомас Полли.
«Тестирование помогает нам убедиться в надежности сети и позволяет улучшить нашу способность быстро реагировать в кризисных ситуациях», - сказал он.
Elisa напоминает, что в случае сбоя в работе мобильной связи при необходимости можно совершить экстренный вызов, воспользовавшись ближайшей работающей мобильной сетью - для этого необходимо извлечь SIM-карту из мобильного телефона или перезагрузить телефон и набрать 112 перед вводом PIN-кода.
Если после завершения работ возникнут проблемы с мобильной голосовой связью или передачей данных, Elisa рекомендует сначала перевести мобильный телефон в авиарежим, а затем вернуться в обычный режим.