Калдвеэ и Лилль потерпели второе поражение подряд на чемпионате мира

На проходящем в Фредериктоне (Канада) чемпионате мира по керлингу среди смешанных пар Марие Калдвеэ и Харри Лилль потерпели второе поражение подряд, уступив в пятом туре австралийскому дуэту Тали Гилл – Дин Хьюитт со счетом 4:7. Как и в предыдущей игре, эстонцы не смогли найти способ противостоять крайне точным броскам соперников.
Для эстонской пары матч складывался неудачно с самого начала: после четырех эндов они уступали 1:5 и не смогли отыграться во второй половине встречи.
Впервые на этом турнире точность бросков соперников оказалась выше, чем у эстонцев, и именно австралийская пара получила право последнего броска в первом энде. Они действовали безошибочно и заработали два очка. Во втором энде Калдвеэ и Лилль не сумели создать себе выгодную позицию, чем воспользовалась Гилл, выполнив крайне точный последний бросок, после чего Калдвеэ оказалась в очень трудной ситуации. Спасти хотя бы одно очко эстонцам не удалось - австралийцы, что называется, «украли» его и увеличили свое преимущество до 3:0.
В третьем энде у эстонцев появился шанс вернуть два очка, однако для этого Калдвеэ нужно было последним броском выбить из круга оба камня соперников. Удалось убрать только один, и в итоге удалось взять всего одно очко - и то с трудом. По крайней мере, счет удалось открыть.
Однако в четвертом энде Гилл и Хьюитт снова воспользовались преимуществом последнего броска, заработали еще два очка и увеличили отрыв до 5:1.
Так же, как и в четвертом энде встречи со Швейцарией, точность бросков у соперников была значительно выше. После четырех эндов этот показатель у Австралии составлял 94 процента, у Эстонии - 82. Для смешанных пар хорошей считается точность на уровне примерно 85 процентов, однако соперники на последних матчах чемпионата мира демонстрируют еще более высокий уровень. Это значит, что для сохранения шансов на победу необходимо отвечать такой же точностью.
В пятом энде Калдвеэ и Лилль применили так называемый power play, что позволило им заработать два очка и сократить разрыв до 3:5. В шестом энде конкуренты ответили тем же — воспользовались power play и также взяли два очка, благодаря чему за два энда до окончания матча австралийцы вели уже 7:3.
В седьмом энде Эстония набрала одно очко, и для того чтобы сравнять счет и перевести игру в дополнительный раунд, в последнем нужно было набрать три очка. Однако австралийская команда не допустила этого, и тур до конца не доигрывали. По итогам встречи точность бросков у Австралии составила 88 процентов, у Эстонии - 78. Вчера в победном матче против Эстонии швейцарцы показали точность 89 процентов.
В группе B перед началом пятого тура лидерами были сразу пять команд, и неожиданно Япония уступила Новой Зеландии со счетом 3:6. В центральном матче тура США обыграли Швейцарию - 9:5. Также Норвегия разгромила Испанию - 10:2, а Чехия была сильнее Турции - 8:3.
Теперь с четырьмя победами лидируют Австралия, США и Норвегия. На счету Эстонии и Японии по три победы, у Швейцарии, Чехии и Новой Зеландии - по две, у Турции - одна. Испания по-прежнему не одержала ни одной победы.
В предстоящую полночь Эстонию ждет очередной очень важный матч против Японии. Три лучшие команды группы проходят в борьбу за медали, кроме того, каждое место играет роль в борьбе за путевки на Олимпийские игры Милан – Кортина 2026 года. До конца группового этапа осталось четыре тура.