Калдвеэ и Лилль потерпели второе поражение подряд на чемпионате мира

Для эстонской пары матч складывался неудачно с самого начала: после четырех эндов они уступали 1:5 и не смогли отыграться во второй половине встречи.

Впервые на этом турнире точность бросков соперников оказалась выше, чем у эстонцев, и именно австралийская пара получила право последнего броска в первом энде. Они действовали безошибочно и заработали два очка. Во втором энде Калдвеэ и Лилль не сумели создать себе выгодную позицию, чем воспользовалась Гилл, выполнив крайне точный последний бросок, после чего Калдвеэ оказалась в очень трудной ситуации. Спасти хотя бы одно очко эстонцам не удалось - австралийцы, что называется, «украли» его и увеличили свое преимущество до 3:0.

В третьем энде у эстонцев появился шанс вернуть два очка, однако для этого Калдвеэ нужно было последним броском выбить из круга оба камня соперников. Удалось убрать только один, и в итоге удалось взять всего одно очко - и то с трудом. По крайней мере, счет удалось открыть.

Однако в четвертом энде Гилл и Хьюитт снова воспользовались преимуществом последнего броска, заработали еще два очка и увеличили отрыв до 5:1.