В отделении экстренной медицинской помощи Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) с 1 мая пациентов с легкими проблемами со здоровьем будет принимать специализированная медсестра. В пресс-сообщении больницы также напомнили, что пациентов там обслуживают на эстонском языке.
По словам руководителя Центра экстренной медицинской помощи PERH доктора Марит Мярк, прием у специализированной медсестры улучшит организацию работы отделения и снизит нагрузку на врачей.
«Пациенты с легкими недомоганиями должны в первую очередь получать помощь у своего семейного врача и медсестры. Роль семейных медсестер в центрах здоровья постоянно растет, и мы видим и в ЭМО, что необходимо активнее вовлекать медсестер в самостоятельный прием пациентов», - сказала Мярк.
Она подчеркнула, что ЭМО предназначено для пациентов, нуждающихся в неотложной медицинской помощи. «Тем не менее к нам часто попадают и люди с незначительными жалобами, и я очень рада, что с апреля этого года специализированные медсестры, работающие в нашем отделении, получили право принимать таких пациентов», - добавила глава ЭМО.
Врач нужен тяжелым пациентам
В ЭМО Региональной больницы число пациентов, обратившихся самостоятельно, на протяжении последних четырех лет растет: в 2024 году прирост составил семь процентов.
Марит Мярк отмечает, что 76 процентов от всех самообратившихся составляли пациенты с зеленой и синей триажной категорией, то есть те, кто не нуждался в неотложной специализированной медицинской помощи. Причем половине из них прием у врача-специалиста вовсе не был необходим.
В ЭМО пациенты распределяются по триажным категориям в зависимости от тяжести состояния. Всего таких категорий пять. Триаж проводит специально обученная медсестра (триажная медсестра), при необходимости с участием дежурного врача отделения.
Согласно порядку, вступившему в силу в апреле, специализированные медсестры получили право самостоятельно принимать пациентов, состояние которых соответствует зеленой или синей триажной категории.
Пациенты с зеленой категорией - это люди с проблемами здоровья, не требующими немедленного вмешательства; ожидание приема у медсестры или врача может составлять до трех часов.
Синяя категория означает, что пациент не нуждается в экстренной помощи и его состояние не подпадает под более серьезные триажные уровни - в этом случае ожидание приема может длиться до шести часов.
Теперь пациентов с более легкими жалобами будет принимать специализированная медсестра, прошедшая профильную подготовку и имеющая клинический опыт работы в отделении экстренной помощи.
По словам Мярк, цель изменения - снизить нагрузку на врачей и освободить ресурсы для оказания помощи пациентам с более высоким приоритетом, которые поступают в тяжелом или потенциально жизнеугрожающем состоянии через скорую помощь.
Региональная больница запустила пилотный проект по приему пациентов медсестрами еще в 2023 году, а в 2024 году прием частично продолжился в соответствии с услугой, предусмотренной Кассой здоровья.
«Мы - единственный центр в Эстонии, где практиковалась услуга приема экстренных пациентов медсестрой, и до сих пор отзывы от пациентов были исключительно положительными», - сказала руководитель сестринской службы Центра экстренной помощи Марианна Лежепекова.
На прием с переводчиком
В Региональной больнице также напомнили, что обслуживание пациентов там ведется на эстонском языке.
«Оказание медицинской помощи основано на четком и точном общении между пациентом и медицинским работником, поэтому мы ожидаем, что пациенты, не говорящие по-эстонски, придут на прием с переводчиком - будь то профессиональный переводчик или владеющий эстонским языком близкий человек», - пояснила руководитель службы обслуживания Региональной больницы Аннели Хабихт.
В пресс-сообщении больницы также процитировали канцлера юстиции: «Для оказания качественной медицинской помощи необходимо, чтобы медицинский работник и пациент понимали друг друга. Государственным языком Эстонской Республики является эстонский язык. Следовательно, государство обязано обеспечить возможность получения медицинских услуг на эстонском языке».
При готовности медицинского работника общение может происходить и на другом языке, но только в случае, если работник владеет этим языком на достаточном уровне для обеспечения качественной услуги.
Если пациент желает использовать дистанционный перевод по телефону или видеосвязи (например, Zoom, Teams), установление соединения и обеспечение его качества должен организовать сам пациент, добавили в больнице.
Если пациент использует для дистанционного перевода бюро переводов, рекомендуется заранее уведомить бюро о том, к какому специалисту обращается пациент.
«Цель Региональной больницы - обеспечить пациентам понятную, безопасную и качественную медицинскую услугу. Понимание языка является неотъемлемой частью этого», - говорится в пресс-сообщении.
Напомним, что вчера Rus.Postimees рассказал, как жительница Таллинна Наталья обратилась в ЭМО, но врач отказалась говорить с пациенткой на русском языке. Подробнее читайте здесь.