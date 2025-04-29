По словам руководителя Центра экстренной медицинской помощи PERH доктора Марит Мярк, прием у специализированной медсестры улучшит организацию работы отделения и снизит нагрузку на врачей.

«Пациенты с легкими недомоганиями должны в первую очередь получать помощь у своего семейного врача и медсестры. Роль семейных медсестер в центрах здоровья постоянно растет, и мы видим и в ЭМО, что необходимо активнее вовлекать медсестер в самостоятельный прием пациентов», - сказала Мярк.

Она подчеркнула, что ЭМО предназначено для пациентов, нуждающихся в неотложной медицинской помощи. «Тем не менее к нам часто попадают и люди с незначительными жалобами, и я очень рада, что с апреля этого года специализированные медсестры, работающие в нашем отделении, получили право принимать таких пациентов», - добавила глава ЭМО.

Врач нужен тяжелым пациентам

В ЭМО Региональной больницы число пациентов, обратившихся самостоятельно, на протяжении последних четырех лет растет: в 2024 году прирост составил семь процентов.

Марит Мярк отмечает, что 76 процентов от всех самообратившихся составляли пациенты с зеленой и синей триажной категорией, то есть те, кто не нуждался в неотложной специализированной медицинской помощи. Причем половине из них прием у врача-специалиста вовсе не был необходим.