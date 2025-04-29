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Был побит ценовой рекорд на произведение классики современной эстонской живописи

Перевод: Сергей Светлов
Тийт Пяэсуке «Народный костюм III» (Rahvariie III, 1989) Холст, масло. 130,0×120,0 см.
Тийт Пяэсуке «Народный костюм III» (Rahvariie III, 1989) Холст, масло. 130,0×120,0 см. Фото: HAUS galerii / Repro

Весенняя аукционная сессия Haus Galerii прошла успешно, и в контексте ценовых рекордов стоит выделить высшую за всю историю цену за произведение современной классики - 133 000 евро, которую достигла картина Тийта Пяэсуке «Народный костюм» (Rahvariie, 1989).

Значительный рост цены показала также работа Пеэтера Мудиста «Дети, камни и можжевельники» (Lapsed kivid ja kadakad, 1990), стоимость которой выросла с начальной цены в 47 000 евро до 95 000 евро. Подобные скачки цен наблюдались и в случае произведений Мильярда Килька, а также при продаже работы художницы раннего периода Карин Лутс.

Пеэтер Мудист «Дети, камни и можжевельник» (Lapsed kivid ja kadakad, 1990). Масло, холст. 89,5×70,0 см.
Пеэтер Мудист «Дети, камни и можжевельник» (Lapsed kivid ja kadakad, 1990). Масло, холст. 89,5×70,0 см. Фото: HAUS galerii / Repro
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