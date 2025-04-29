Был побит ценовой рекорд на произведение классики современной эстонской живописи

Значительный рост цены показала также работа Пеэтера Мудиста «Дети, камни и можжевельники» (Lapsed kivid ja kadakad, 1990), стоимость которой выросла с начальной цены в 47 000 евро до 95 000 евро. Подобные скачки цен наблюдались и в случае произведений Мильярда Килька, а также при продаже работы художницы раннего периода Карин Лутс.