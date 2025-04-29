Трогательное письмо: читательница была поражена поступком работницы спа-отеля

Rus.Postimees публикует перевод трогательного письма читательницы:

«Мы с семьей моей подруги забронировали мини-отпуск в спа-отеле Estonia. Семья дочери моей подруги живет в Америке, и поскольку они приехали сюда в то же время, то тоже решили побаловать себя посещением спа. С ними был маленький семимесячный сын.

Придумали и тут же исполнили. Мы все погрузились в одну машину, но самое важное пришлось оставить - коляску. Она заняла бы две трети багажника. Мы надеялись, что, может быть, в каждом крупном городе сейчас уже есть возможность взять коляску напрокат.

Пока ехали в Пярну, я начала проверять, не предлагают ли такую услугу и в эстонских отелях. Например, когда два года назад я была в Греции, в отелях там были собственные прокаты колясок.

Итак, я набрала номер. Я была уверена, что звоню в Estonia Medical SPA. Радостно ответила сотрудница, которая сказала, что у них самих нет колясок, но она посмотрит, что можно сделать. Она добавила, что передаст информацию на ресепшн, и при прибытии в отель мы должны спросить о коляске.