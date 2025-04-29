Трогательное письмо: читательница была поражена поступком работницы спа-отеля

С редакцией Pärnu Postimees связалась жительница Таллинна Юлле, которая недавно посетила Пярну и была приятно удивлена отзывчивостью персонала местного водного центра. Она хотела поделиться этим опытом с общественностью.
Rus.Postimees публикует перевод трогательного письма читательницы:
«Мы с семьей моей подруги забронировали мини-отпуск в спа-отеле Estonia. Семья дочери моей подруги живет в Америке, и поскольку они приехали сюда в то же время, то тоже решили побаловать себя посещением спа. С ними был маленький семимесячный сын.
Придумали и тут же исполнили. Мы все погрузились в одну машину, но самое важное пришлось оставить - коляску. Она заняла бы две трети багажника. Мы надеялись, что, может быть, в каждом крупном городе сейчас уже есть возможность взять коляску напрокат.
Пока ехали в Пярну, я начала проверять, не предлагают ли такую услугу и в эстонских отелях. Например, когда два года назад я была в Греции, в отелях там были собственные прокаты колясок.
Итак, я набрала номер. Я была уверена, что звоню в Estonia Medical SPA. Радостно ответила сотрудница, которая сказала, что у них самих нет колясок, но она посмотрит, что можно сделать. Она добавила, что передаст информацию на ресепшн, и при прибытии в отель мы должны спросить о коляске.
По приезде я спросила, но они ничего не знали о колясках. Прошло полтора дня, и та же добрая девушка перезвонила мне. Услышав, что мы так и не нашли коляску, она предложила помочь: у ее соседки как раз не было необходимости в коляске, и она могла бы ее нам дать.
Тут выяснилось, что по дороге в Пярну я перепутала номера телефонов и случайно позвонила вовсе не в спа Estonia, а в Tervise Paradiis. А отдыхали мы все-таки в Estonia. Теперь стало вполне понятно, почему на ресепшене в Estonia на нас смотрели с удивленными лицами, когда я спрашивала о детской коляске.
Оказалось, что сотрудницу Tervise Paradiis, которая нам помогла, зовут Тийна, она невероятно добрая и отзывчивая. Она не спросила у меня ни имени, ни документов. Вообще ничего не спросила. Просто поверила. Так приятно, что в наше время еще есть такие люди! В Таллинне, откуда я сама родом, на такое, наверное, особо надеяться не приходится...
Желаем дорогой Тийне всего наилучшего в жизни, прекрасного продолжения весны и наступающего лета! Теплые пожелания ей и всем остальным передают Юлле, Ольга, Эдуард, Анна, Александр и маленький Лев».