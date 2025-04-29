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Стрельба в Швеции: погибли три человека, развернута масштабная полицейская операция

Обновлено 29 апреля 2025, 22:05
Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Daniel Holking/Shutterstock

В шведском городе Уппсала сегодня вечером в результате стрельбы погибли три человека. Полиция расследует случившееся как убийство при отягчающих обстоятельствах.

По данным Aftonbladet, стрельба произошла в центре города, у парикмахерской в ​​районе площади Ваксала.

Сотрудники правоохранительных органов оцепили несколько кварталов вокруг площади и была развернута масштабная полицейская операция. К поискам был привлечен вертолет, но пока никто не задержан. Также неизвестно, был ли один или несколько преступников.

Установление личностей погибших продолжается, поэтому связаться с их родственниками пока не удалось.

Представитель полиции Магнус Янсон Кларин сказал местным СМИ, что также поступали сообщения о взрывах.

По оценке полиции, в настоящее время опасности для прохожих нет, сообщил Aftonbladet пресс-секретарь полиции Кларин. По словам сотрудников правоохранительных органов, в городе очень много людей, так как скоро начнутся празднования 1 мая.

По сообщениям СМИ, для побега с места преступления могли использовать электросамокат. Движение поездов в Уппсале на время полицейской операции было временно приостановлено в 17:30. 

Министр юстиции Швеции Гуннар Стрёммер назвал инцидент очень серьезным актом насилия и подтвердил, что Министерство юстиции внимательно следит за ходом расследования.

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