В Швеции проводится крупная полицейская операция: сообщается о нескольких погибших

По данным Шведской национальной вещательной корпорации, в городе Уппсала несколько человек получили ранения, а в городе были слышны хлопки, похожие на выстрелы из огнестрельного оружия. Как передают местные СМИ, несколько человек погибли.
Yle сообщает, что в настоящее время в городе Уппсала проводится крупная полицейская операция. Полиция оцепила большую территорию у центральной площади Ваксала. Сообщается как о выстрелах, так и о взрывах.
По данным Euronews, шведская полиция применила серьезные меры после того, как люди начали сообщать о выстрелах на улице.
По предварительной информации, преступник скрылся с места преступления на электросамокате.
По данным SVT, несколько свидетелей утверждают, что слышали до пяти выстрелов, видели людей, бегущих в разных направлениях и прячущихся.
SVT сообщает, что возможно, есть погибшие. По данным Aftonbladet, могли погибнуть три человека.
Железнодорожное сообщение в Уппсалу было временно приостановлено в 17:30 (по местному времени). В 18:00 Шведское транспортный департамент сообщил, что движение поездов восстановлено.
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