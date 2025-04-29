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Фото Утечка опасного газа: территория оцеплена, людей просят держаться подальше

Обновлено 29 апреля 2025, 20:49
Спасатели остановили утечку опасного газа.
Спасатели остановили утечку опасного газа. Фото: Päästeamet

Сегодня, 29 апреля, в 18:43 в Центр тревог поступило сообщение, что на улице Видевику в Пярну из автомобиля с опасным грузом происходит утечка сжатого газа. 

Спасатели определили зону опасности радиусом в сто метров. Полиция оцепила периметр, и никого не пускают в опасную зону. Один человек, находившийся в этой зоне, был эвакуирован.

Территорию оцепили полиция, спасатели и скорая помощь.
Территорию оцепили полиция, спасатели и скорая помощь. Фото: Erakogu

По словам руководителя спасательных работ, речь идет о биометане, который является летучим и легко воспламеняющимся. Объем газа на данный момент неизвестен, как и причина происшествия.

Людям настоятельно рекомендуется избегать этого района и следовать указаниям полиции.

Фото статьи
Фото: Kuva Googlemapsist

Спасатели с помощью дрона установили, что утечка биометана произошла из контейнера для хранения газа.

Пярнуские спасатели в химозащитном снаряжении вошли в опасную зону и закрыли краны контейнера. Угроза устранена, заверили в пресс-службе Спасательного департамента около девяти часов вечера.

Спасатели остановили утечку опасного газа.
Спасатели остановили утечку опасного газа. Фото: Päästeamet

Доступ в эту зону будет ограничен на ночь, и на место прибудет представитель объекта для проведения дальнейших мероприятий. Причина происшествия пока неизвестна.

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