Фото Утечка опасного газа: территория оцеплена, людей просят держаться подальше

Спасатели определили зону опасности радиусом в сто метров. Полиция оцепила периметр, и никого не пускают в опасную зону. Один человек, находившийся в этой зоне, был эвакуирован.

Территорию оцепили полиция, спасатели и скорая помощь. Фото: Erakogu

По словам руководителя спасательных работ, речь идет о биометане, который является летучим и легко воспламеняющимся. Объем газа на данный момент неизвестен, как и причина происшествия.

Людям настоятельно рекомендуется избегать этого района и следовать указаниям полиции.

Фото: Kuva Googlemapsist

Спасатели с помощью дрона установили, что утечка биометана произошла из контейнера для хранения газа.

Пярнуские спасатели в химозащитном снаряжении вошли в опасную зону и закрыли краны контейнера. Угроза устранена, заверили в пресс-службе Спасательного департамента около девяти часов вечера.

Спасатели остановили утечку опасного газа. Фото: Päästeamet