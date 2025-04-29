Фото Утечка опасного газа: территория оцеплена, людей просят держаться подальше

Сегодня, 29 апреля, в 18:43 в Центр тревог поступило сообщение, что на улице Видевику в Пярну из автомобиля с опасным грузом происходит утечка сжатого газа.
Спасатели определили зону опасности радиусом в сто метров. Полиция оцепила периметр, и никого не пускают в опасную зону. Один человек, находившийся в этой зоне, был эвакуирован.
По словам руководителя спасательных работ, речь идет о биометане, который является летучим и легко воспламеняющимся. Объем газа на данный момент неизвестен, как и причина происшествия.
Людям настоятельно рекомендуется избегать этого района и следовать указаниям полиции.
Спасатели с помощью дрона установили, что утечка биометана произошла из контейнера для хранения газа.
Пярнуские спасатели в химозащитном снаряжении вошли в опасную зону и закрыли краны контейнера. Угроза устранена, заверили в пресс-службе Спасательного департамента около девяти часов вечера.
Доступ в эту зону будет ограничен на ночь, и на место прибудет представитель объекта для проведения дальнейших мероприятий. Причина происшествия пока неизвестна.