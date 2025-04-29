«Это не госизмена. Это борьба со злом». Как двое россиян переехали в Украину, оказались в оккупации и стали помогать ВСУ

Бывший украинский куратор из СБУ о своих помощниках из Новолюбимовки не забыл. Чтобы литовские власти поверили рассказу беглецов из России, по его просьбе 28-й полк Национальной гвардии Украины прислал Воронковым персональные благодарности.

«За всевозможную поддержку военной части и оказанную помощь. Ваша самоотверженность, доброта и готовность прийти на помощь в самые сложные моменты имеют большое значение. Благодаря вашей помощи мы можем успешно выполнять свои обязанности и укреплять обороноспособность государства», — сказано в документах, подписанных подполковником Евгеном Жаром (обе благодарности есть в распоряжении Русской службы Би-би-си).

Посольство Украины в Литве также подтвердило, что семья Воронковых «проживала в Украине на основании ВНЖ».

На вопрос, хотели бы Воронковы в будущем вернуться в Украину, Сергей отвечает: «Вы знаете, если бы у меня была возможность, я бы хоть завтра уехал». Его жена более прагматична: «Смысл есть ехать туда, где имущество есть. Если просто выезжать в Украину — что там, что тут начинать придется все с нуля».

Когда корреспонденты Би-би-си спрашивают, допускают ли они когда-нибудь возвращение в Россию, Воронковы отвечают одинаково — нет, никогда. Сергей оговаривается: «Если только у нее человеческое лицо не проявится. А сейчас там ничего человеческого нет».

Его 87-летняя мама живет в России и не очень понимает, что происходило с сыном все это время. Она придерживается противоположных взглядов. Воронков говорит, что после начала вторжения сильно злился во время разговоров с мамой, даже перестал ей на какое-то время звонить. Татьяна берет мужа за руку и мягко говорит: «Нет, ну я-то была против этого, родственники все-таки, мама, ну надо как-то стараться отношения поддерживать».

— Вы скучаете по маме? Вы вряд ли ее увидите еще.

Сергей Воронков без промедления говорит: