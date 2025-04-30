Центристская партия вышла на второе место в рейтинге партий

На прошлой неделе в рейтинге партий в Эстонии произошли значительные изменения: набирающая поддержку оппозиционная Центристская партия обогнала Партию реформ и поднялась на второе место, в то время как оппозиционная партия «Отечество» продолжает оставаться явным лидером.
Согласно последним результатам еженедельного опроса, проведенного Институтом общественных исследований и социологической фирмой Norstat Eesti, «Отечество» пользуется поддержкой 26,4% респондентов, Центристская партия - 17,8%, а Партия реформ - 17,4%, сообщают организаторы опроса.
Поддержка остающейся в лидерах партии «Отечество» существенно не изменилась по сравнению с прошлой неделей. Поддержка Центристской партии выросла за неделю на один процентный пункт, а поддержка Партии реформ снизилась на 1,3 процентного пункта. В результате этих изменений Центристская партия и Партия реформ поменялись местами в таблице рейтингов.
За тройкой лидеров следуют EKRE с 16,5% поддержки, Социал-демократическая партия (СДПЭ) с 10,4%, Партия правых с 5% и «Ээсти 200» с 3,6%.
Партии правящей коалиции имеют общую поддержку 21%, а оппозиционные партии - 71,1 %.