Центристская партия вышла на второе место в рейтинге партий

Поддержка остающейся в лидерах партии «Отечество» существенно не изменилась по сравнению с прошлой неделей. Поддержка Центристской партии выросла за неделю на один процентный пункт, а поддержка Партии реформ снизилась на 1,3 процентного пункта. В результате этих изменений Центристская партия и Партия реформ поменялись местами в таблице рейтингов.