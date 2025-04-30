Калдвеэ и Лилль сделали большой шаг к олимпийской путевке, одержав важнейшую победу

На продолжающемся в канадском Фредериктоне чемпионате мира по керлингу среди смешанных пар Марие Калдвеэ и Харри Лилль, потерпевшие ранее два поражения, одержали победу в шестом туре. Они обыграли японский дуэт Чиаки Мацуура - Ясумаcа Танида со счетом 10:8.
Калдвеэ и Лилль с самого начала захватили инициативу и к середине матча вели со счетом 7:3, однако полностью провалили шестой энд, позволив соперникам сравнять счет (7:7). Тем не менее в следующем энде они взяли три очка, а в заключительном надежно сыграли в защите, что принесло им крайне важную победу.
Ведущая эстонская пара смогла оправиться после поражений и начала встречу отлично. В первом энде, как говорится, японцам дали возможность ошибиться - и те ею воспользовались. Последний бросок соперников не удался, в доме осталось три камня Эстонии, и Калдвеэ не составило труда своим заключительным броском принести команде еще одно очко.
Во втором раунде эстонцы продолжили уверенно и точно выполнять броски. Однако и два последних броска японцев удались им идеально. Перед финальным броском положение оставалось сложным, и в итоге соперники сумели набрать сразу три очка, сократив отставание до 4:3.
В третьем туре борьба была равной, однако Калдвеэ последним броском принесла важные два очка. Для определения обладателя второго по значимости камня пришлось прибегнуть к точному измерению, которое дало преимущество эстонцам - 6:3.
В четвертом энде последний бросок снова был за соперниками, однако Калдвеэ и Лилль четкой игрой под давлением сумели отобрать у них одно очко. К середине матча счет стал 7:3 в пользу Эстонии, при этом точность бросков у эстонцев составляла 85 процентов против 65 у японцев.
В пятом поединке японцы использовали тактику power play. На этот раз у Калдвеэ и Лилля не все броски получились так, как хотелось бы. Была хорошая возможность ограничить соперника одним очком, но в итоге японцы взяли два. Тем не менее, ничего критичного не произошло.
В шестом раунде Калдвеэ и Лилль, в свою очередь, применили power play, однако неудачи сыпались одна за другой. На предпоследнем броске Калдвеэ предложила бросать с края, а Лилль высказался за то, чтобы выбить защиту соперников. В итоге они остановились на броске с края, но бросок Лилля оказался неудачным. В заключительном броске у Калдвеэ еще оставалась возможность заработать хотя бы одно очко, однако ее камень ушел слишком далеко, и лучшими оказались сразу два японских камня... Счет стал 7:7 — и к двум последним турам соперники подошли с равными шансами.
Седьмой энд эстонцы снова провели уверенно, завершив его очень точными бросками, которые принесли три очка и вывели вперед перед заключительным эндом - 10:7. Во втором броске последнего энда Лилль допустил ошибку, чем воспользовались японцы, усложнив положение для эстонской пары. Однако в последующих двух бросках Лилль выбил камни соперников, а окончательную точку поставила Калдвеэ, точно выполнив свой последний бросок. У Японии не осталось шансов на последний бросок — взять недостающие три очка было уже невозможно.
В центральном матче шестого тура группы B сборная США уверенно обыграла Норвегию, одного из лидеров, со счетом 9:3. В паре с американцами лидирует и Австралия, одержавшая победу над Чехией — 7:2. Швейцария разгромила Испанию 10:1, а Новая Зеландия выиграла у Турции 8:5.
Турнирная таблица: США, Австралия — 5 побед; Эстония, Норвегия — 4; Япония, Швейцария, Новая Зеландия — 3; Чехия — 2; Турция — 1; Испания — 0.
До конца группового турнира осталось три тура, в медальные игры выходят три лучших команды группы. Эстонии еще предстоит сыграть с США, Норвегией и Чехией. Для того чтобы гарантировать себе путевку на зимнюю Олимпиаду в Милан-Кортину, скорее всего, достаточно будет еще одной победы. А при удачном раскладе, если конкуренты сыграют подходящим образом, и этого может не понадобиться.