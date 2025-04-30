Калдвеэ и Лилль сделали большой шаг к олимпийской путевке, одержав важнейшую победу

В пятом поединке японцы использовали тактику power play. На этот раз у Калдвеэ и Лилля не все броски получились так, как хотелось бы. Была хорошая возможность ограничить соперника одним очком, но в итоге японцы взяли два. Тем не менее, ничего критичного не произошло.

В шестом раунде Калдвеэ и Лилль, в свою очередь, применили power play, однако неудачи сыпались одна за другой. На предпоследнем броске Калдвеэ предложила бросать с края, а Лилль высказался за то, чтобы выбить защиту соперников. В итоге они остановились на броске с края, но бросок Лилля оказался неудачным. В заключительном броске у Калдвеэ еще оставалась возможность заработать хотя бы одно очко, однако ее камень ушел слишком далеко, и лучшими оказались сразу два японских камня... Счет стал 7:7 — и к двум последним турам соперники подошли с равными шансами.