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В среду электричество подорожает на 140% (1)

Цена за электричество. Иллюстративное фото.
Цена за электричество. Иллюстративное фото. Фото: IMAGO / Michael Bihlmayer

Средняя стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне электробиржи Nord Pool в среду по сравнению со вторником вырастет на 141,6% до 156,61 евро за мегаватт-час. Этот показатель будет также наивысшим в системе Nord Pool.

В Латвии электроэнергия в среду будет на 22,3% дешевле, чем в Эстонии - в среднем 121,67 евро за мегаватт-час, в Литве она будет на 50% дешевле, чем в Эстонии - в среднем 78,23 евро за мегаватт-час. В Финляндии средняя стоимость будет дешевле всего на 1% и составит 155,06 евро за мегаватт-час.

Самой высокой - 299,92 евро за мегаватт-час - биржевая цена на электроэнергию была в Эстонии в среду рано утром, с 6 до 7 часов, а самой низкой она будет - с 18 до 19 часов, когда она упадет до 67,25 евро.

В апреле этого года средняя цена в эстонской ценовой зоне Nord Pool составила 73,25 евро за мегаватт-час, что на 21,3% больше, чем в апреле 2024 года, когда средняя месячная цена составила 60,39 евро за мегаватт-час. По сравнению с мартом средняя биржевая цена понизилась на 18,8%.

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