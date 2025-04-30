Средняя стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне электробиржи Nord Pool в среду по сравнению со вторником вырастет на 141,6% до 156,61 евро за мегаватт-час. Этот показатель будет также наивысшим в системе Nord Pool.
В Латвии электроэнергия в среду будет на 22,3% дешевле, чем в Эстонии - в среднем 121,67 евро за мегаватт-час, в Литве она будет на 50% дешевле, чем в Эстонии - в среднем 78,23 евро за мегаватт-час. В Финляндии средняя стоимость будет дешевле всего на 1% и составит 155,06 евро за мегаватт-час.
Самой высокой - 299,92 евро за мегаватт-час - биржевая цена на электроэнергию была в Эстонии в среду рано утром, с 6 до 7 часов, а самой низкой она будет - с 18 до 19 часов, когда она упадет до 67,25 евро.
В апреле этого года средняя цена в эстонской ценовой зоне Nord Pool составила 73,25 евро за мегаватт-час, что на 21,3% больше, чем в апреле 2024 года, когда средняя месячная цена составила 60,39 евро за мегаватт-час. По сравнению с мартом средняя биржевая цена понизилась на 18,8%.