Жители Эстонии задолжали государству более 70 млн евро

В среду, 30 апреля, наступает срок декларирования доходов, полученных в предыдущем году частными лицами и предпринимателями – физическими лицами (ПФЛ).
Как передала пресс-служба Налогово-таможенного департамента (НТД), в ведомство уже подано 739 тысяч деклараций. Из них 98 процентов были представлены в среде электронных услуг e-MTA, из которых, в свою очередь, 37 процентов и были представлены через смарт-устройство. На сегодняшний день переплаченный подоходный налог возвращен людям в размере 182 миллиона евро, доплате подлежат 75 миллионов евро.
Декларацию о доходах должны подавать люди, получившие облагаемый налогом доход. Например, получили заработную плату или плату за услуги, полученную через платформу, с которых не удержан подоходный налог; совершали сделки с ценными бумагами или получали доход от финансовых активов; использовали инвестиционный счёт; получали заработную плату или иные доходы в иностранном государстве; продали недвижимость или получили доход от аренды, с которого не удержан подоходный налог; продали право на вырубку растущего леса или срубленного лесоматериала; действовали в качестве предпринимателя – физического лица.
Люди, имеющие право на возврат подоходного налога, также могут подать декларацию о доходах. Это люди, которые оплатили расходы на обучение, сделали пожертвования или платежи в третью ступень пенсии или использовали меньше не облагаемого налогом дохода.
Руководитель службы НТД Рийна Рандвер-Сыэр обращает внимание, что в декларации о доходах, представляемой в этом году за 2024 год, ставка налога составляет 20%.
«В прошлом году так называемый налоговый горб и учёт не облагаемого налогом дохода не изменились. Это означает, что общий не облагаемый налогом доход составляет до 7848 евро в год, но это также зависит от размера дохода налогоплательщика. При годовом доходе свыше 25 200 евро не облагаемый налогом доход равен 0. Для людей пенсионного возраста по старости не облагаемый налогом доход составляет 9312 евро в год, это не зависит от размера дохода», – сказала Рийна Рандвер-Сыэр.
По сравнению с предыдущими годами из доходов за прошлый год уже нельзя вычесть проценты по жилищному кредиту и дополнительный не облагаемый налогом доход за детей и супруга. По-прежнему из доходов можно вычесть расходы на обучение, подарки и пожертвования в размере до 1200 евро. Также из доходов можно вычесть платежи по добровольной накопительной пенсии, т.е. в пенсию III ступени, не более 15% от облагаемого налогом дохода, но не более 6000 евро.
В случае, если не позднее 30 апреля часть дохода за прошлый год останется незадекларированной, НТД свяжется с налогоплательщиком.
«Если выяснится, что часть дохода так и осталась незадекларированной, то и с незадекларированного до сих пор дохода следует уплатить подоходный налог, к которому начиная с октября добавляются и проценты. Поэтому уже сейчас имеет смысл убедиться, что все доходы за прошлый год были задекларированы правильно, и при необходимости внести исправления», – сказала руководитель службы НТД Рийна Рандвер-Сыэр.
Декларацию не должны подавать люди, с доходов которых правильно удержан подоходный налог. Также не должны декларировать доходы люди, чей доход не превышает общего не облагаемого налогом дохода 7848 евро, а для людей пенсионного возраста по старости – 9312 евро в год.
Весь переплаченный подоходный налог будет возвращён НТД на банковский счет, указанный в декларации, не позднее 1 октября 2025 года. К этой же дате необходимо уплатить подлежащую доплате сумму налога.