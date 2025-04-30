Жители Эстонии задолжали государству более 70 млн евро

Как передала пресс-служба Налогово-таможенного департамента (НТД), в ведомство уже подано 739 тысяч деклараций. Из них 98 процентов были представлены в среде электронных услуг e-MTA, из которых, в свою очередь, 37 процентов и были представлены через смарт-устройство. На сегодняшний день переплаченный подоходный налог возвращен людям в размере 182 миллиона евро, доплате подлежат 75 миллионов евро.

Декларацию о доходах должны подавать люди, получившие облагаемый налогом доход. Например, получили заработную плату или плату за услуги, полученную через платформу, с которых не удержан подоходный налог; совершали сделки с ценными бумагами или получали доход от финансовых активов; использовали инвестиционный счёт; получали заработную плату или иные доходы в иностранном государстве; продали недвижимость или получили доход от аренды, с которого не удержан подоходный налог; продали право на вырубку растущего леса или срубленного лесоматериала; действовали в качестве предпринимателя – физического лица.

Люди, имеющие право на возврат подоходного налога, также могут подать декларацию о доходах. Это люди, которые оплатили расходы на обучение, сделали пожертвования или платежи в третью ступень пенсии или использовали меньше не облагаемого налогом дохода.

Руководитель службы НТД Рийна Рандвер-Сыэр обращает внимание, что в декларации о доходах, представляемой в этом году за 2024 год, ставка налога составляет 20%.