На домашнем ЧМ сборная Эстонии по хоккею потерпела первое поражение

Сборная Эстонии по хоккею во вторник на домашнем турнире первого дивизиона чемпионата мира по хоккею вынуждена была принять первое поражение. Эстонская команда уступила Литве со счетом 1:2 (0:0, 0:2, 1:0).
На четвертой минуте первого периода травму получил вратарь сборной Эстонии Конрад Мельдер, и его место в воротах занял Виллем-Хенрик Койтмаа. Несмотря на пятнадцать бросков по воротам эстонцев в первом периоде, счет открыт не был. Во втором периоде литовцы забросили две безответные шайбы. В третьем периоде первый гол в составе национальной сборной Эстонии забил Эрик Неволайнен, подарив команде надежду, но сравнять счет так и не удалось.
После трех игровых дней сборная Эстонии занимает третье место в турнирной таблице. Лидирует Корея, на втором месте Литва.
Турнир для эстонской команды продолжится в четверг в 16:00 матчем против Южной Кореи.