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На домашнем ЧМ сборная Эстонии по хоккею потерпела первое поражение

Сборная Эстонии потерпела первое поражение на домашнем чемпионате мира.
Сборная Эстонии потерпела первое поражение на домашнем чемпионате мира. Фото: Jana Pipar

Сборная Эстонии по хоккею во вторник на домашнем турнире первого дивизиона чемпионата мира по хоккею вынуждена была принять первое поражение. Эстонская команда уступила Литве со счетом 1:2 (0:0, 0:2, 1:0).

На четвертой минуте первого периода травму получил вратарь сборной Эстонии Конрад Мельдер, и его место в воротах занял Виллем-Хенрик Койтмаа. Несмотря на пятнадцать бросков по воротам эстонцев в первом периоде, счет открыт не был. Во втором периоде литовцы забросили две безответные шайбы. В третьем периоде первый гол в составе национальной сборной Эстонии забил Эрик Неволайнен, подарив команде надежду, но сравнять счет так и не удалось.

После трех игровых дней сборная Эстонии занимает третье место в турнирной таблице. Лидирует Корея, на втором месте Литва.

Турнир для эстонской команды продолжится в четверг в 16:00 матчем против Южной Кореи.

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