На домашнем ЧМ сборная Эстонии по хоккею потерпела первое поражение

На четвертой минуте первого периода травму получил вратарь сборной Эстонии Конрад Мельдер, и его место в воротах занял Виллем-Хенрик Койтмаа. Несмотря на пятнадцать бросков по воротам эстонцев в первом периоде, счет открыт не был. Во втором периоде литовцы забросили две безответные шайбы. В третьем периоде первый гол в составе национальной сборной Эстонии забил Эрик Неволайнен, подарив команде надежду, но сравнять счет так и не удалось.