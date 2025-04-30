Переговоры в храме, эхо корейских ракет, виртуальное прекращение огня. Обзор событий в Украине

Харьков во время войны. Апрель 2025 года. Фото: SERGEY BOBOK

Как и в ноябре 2024 года, и на этот раз после атаки северокорейскими баллистическими ракетами KN-23 украинские военные отрапортовали, что нашли в их обломках западные комплектующие - преимущественно, произведенные американскими компаниями. Как и осенью минувшего года, маркировка микросхем позволяла понять, что изготовлены они были не ранее 2023 года, то есть уже после начала применения северокорейских вооружений против Украины.

Более того в начале текущей недели северокорейские власти открыто подтвердили не только участие своих военных на стороне российских войск, но даже их присутствие на украинской территории. Хотя еще несколько месяцев назад корейские военные были замечены только на линии столкновения с украинскими войсками в Курской и Белгородской областях РФ. Так Северная Корея официально приняла на себя статус участника агрессии против Украины.

Балансирует на грани

Попытки американского президента усадить российских и украинских переговорщиков за один стол все еще остаются безуспешными. Хотя знаковый для него «День Д» стремительно приближался последнюю неделю - как раз в последний день апреля исполняется сто дней пребывания Дональда Трампа в Белом Доме.

Нежелание Киева признать де-юре российскими оккупированные территории привело к тому, что неделю назад саммит в Лондоне превратился за несколько часов до его начала во встречу на уровне чуть ли не экспертов. Хотя Украина там была представлена на уровне министров.