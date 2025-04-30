Переговоры в храме, эхо корейских ракет, виртуальное прекращение огня. Обзор событий в Украине

Зеленский и Трамп встретились посреди похорон понтифика. Северная Корея перестала прятать свое участие в войне России против Украины. Путин попросил остановить военные действия ради визита сателлитов. Киев продолжает атаковать российские военные заводы. Мэр Киева и отставная звезда бокса Виталий Кличко получает одну черную метку за другой. Об этом в своем обзоре рассказывает украинский журналист Олександр Крамаренко.
В последние дни апреля российские войска резко изменили тактику воздушных атак на украинские города. Если раньше тяжелые беспилотники стартовали под вечер, то теперь они атакуют волнами практически круглые сутки. Сотня-полторы тяжелых беспилотников дальнего действия в сопровождении таких же по размеру дешевых обманок атаковали обычно с восьми вечера и примерно до двух-трех часов ночи. И время от времени предпринимались атаки ракетами,
Например, с 21 по 27 апреля украинская ПВО уничтожила 841 воздушную цель, в том числе 31 крылатую ракету Х-101/Х-55СМ, которые запускают со стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95; семь баллистических ракет «Искандер-М/KN-23» наземного базирования; шесть крылатых ракет «Калибр» морского базирования; четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69; 442 тяжелых ударных беспилотника типа Shahed. Ну и еще около 350 беспилотников разных типов - от дальних разведчиков до дронов-обманок.
Наиболее жуткая атака из тех, что отмечены были в последнюю неделю апреля, была предпринята в ночь с 22 на 23 число. Ее целью, в основном, был Киев, его атаковали более 200 воздушных целей, по данным украинской системы ПВО. 25 жилых домов было разрушено, помимо них пострадали и общественные здания - баллистические ракеты упали на густонаселенный район на западе украинской столицы. Более 70 человек были ранены и 12 погибли. В том числе ранения получили десять детей и подростков в возрасте от трех до 17 лет.
От беспилотников ежедневно страдают все крупные украинские города в центре и на востоке страны - Днепр, Одесса, Николаев, Харьков, Запорожье, Херсон, Сумы, Полтава. Каждый день сопровождается сообщениями о погибших и раненых, о разрушениях. Это такая страшная рутина, к которой почти невозможно привыкнуть, но привыкать приходится, потому что она длится уже больше трех лет и двух месяцев.
Как и в ноябре 2024 года, и на этот раз после атаки северокорейскими баллистическими ракетами KN-23 украинские военные отрапортовали, что нашли в их обломках западные комплектующие - преимущественно, произведенные американскими компаниями. Как и осенью минувшего года, маркировка микросхем позволяла понять, что изготовлены они были не ранее 2023 года, то есть уже после начала применения северокорейских вооружений против Украины.
Более того в начале текущей недели северокорейские власти открыто подтвердили не только участие своих военных на стороне российских войск, но даже их присутствие на украинской территории. Хотя еще несколько месяцев назад корейские военные были замечены только на линии столкновения с украинскими войсками в Курской и Белгородской областях РФ. Так Северная Корея официально приняла на себя статус участника агрессии против Украины.
Балансирует на грани
Попытки американского президента усадить российских и украинских переговорщиков за один стол все еще остаются безуспешными. Хотя знаковый для него «День Д» стремительно приближался последнюю неделю - как раз в последний день апреля исполняется сто дней пребывания Дональда Трампа в Белом Доме.
Нежелание Киева признать де-юре российскими оккупированные территории привело к тому, что неделю назад саммит в Лондоне превратился за несколько часов до его начала во встречу на уровне чуть ли не экспертов. Хотя Украина там была представлена на уровне министров.
Несколькими днями позже, во время своего визита в ЮАР президент Украины Владимир Зеленский назвал встречу в Лондоне непростой, но конструктивной, так как работа, по его мнению, продолжилась.
тот момент это утверждение выглядело более чем оптимистичным. Даже, возможно, излишне оптимистичным. Но в субботу, 26 апреля его слова подтвердили события, которые случились на фоне похорон Папы Римского Франциска. Маршруты и выступления Зеленского в последние дни выглядели просто молниеносными – визит в ЮАР, сокращенный ради того, чтобы успеть в Рим на похороны понтифика, онлайн-выступление на саммите «Инициативы Триморья». А все ради того, чтобы Украину не могли упрекнуть в нежелании наводить мосты к миру. И, конечно, ради укрепления связей с уже имеющимися и потенциальными партнерами.
ЮАР председательствует в G-20 сейчас? Зеленский летит туда, чтобы встретиться с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафоса. В Киеве не забывают, что Рамафоса активно двигает свою страну к полноценному членству в БРИКС, где заглавные роли играют КНР и, отчасти, РФ. В Киеве точно так же помнят об очень сильных позициях Китая в Африке и о не самых дружелюбных голосованиях многих африканских стран в ООН по украинским вопросам.
В итоге Сирил Рамафоса заявил о том, что ЮАР хотела бы видеть соглашение о прекращении огня в Украине, после чего еще и соглашение о полном прекращении войны. Киев активно привлекает ЮАР к переговорам о возвращении украинских детей - так точно, как привлекает к решению этой задачи и многие другие страны, представителей которых принимают в Кремле.
Команда Зеленского ведет сложную игру после 28 февраля, когда прямые споры с парой Трамп-Вэнс в Овальном кабинете Белого дома привели к приостановке поставки уже отправленных вооружений и к торможению потока разведывательных данных. Киев всякий раз внимательно выслушивает пожелания от Вашингтона и демонстрирует готовность к переговорам. После чего предлагает список своих красных линий, в которых он имеет довольно-таки твердую поддержку со стороны европейских столиц.
В середине минувшей недели от окружения Трампа шли довольно жесткие сигналы в сторону Киева. Например, специальный представитель президента США по вопросам Украины генерал Кит Келлог по итогам встречи в Лондоне заявил, что результатом тяжелых обсуждений с украинцами стал разработанный список условий, который включает 22 очень конкретных действия. Вот только ему пришлось признать, что украинскую сторону этот сценарий не устраивает. Но тут же Келлог заявил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров ошибается, когда говорит о возможности России выиграть войну.
То есть ситуация выглядит так, что на Киев пытались давить почти по-прежнему, но зато прекратились разговоры о том, что у Зеленского «нет карт на руках». А ведь этот аргумент звучал 28 февраля в Овальном кабинете очень громко. Келлог даже упомянул о том, что европейцы начинают всерьез активизироваться и создают так называемые силы стойкости, которые возглавят британцы и французы - без американского участия в этих силах.
Тональность посланий, которые транслировались от США, менялась чуть ли не от дня ко дню. Почти благожелательный тон Келлога сменился заинтересованным разговором непосредственно Дональда Трампа с Зеленским в Риме во время похорон понтифика. Но уже 29 апреля в статье для издания The National Interest советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц прямо заявил, что «Теперь и Россия, и Украина должны быстро прийти к соглашению, прежде чем президент Трамп потеряет терпение». Хотя, с другой стороны, а что еще могло быть написано в статье, которая была посвящена первым ста дням президентства Трампа?
Сам же Трамп уверял на минувшей неделе, 24 апреля, в интервью журналу The Atlantic, что на текущей неделе произойдет нечто, что поспособствует урегулированию российско-украинской войны, дескать, переговорный процесс находится на завершающем этапе. Правда, текст вышел несколько позже - 28 апреля, через два дня после встречи Трампа с Зеленским под сводами собора Святого Петра в Риме.
В том же интервью Дональд Трамп упомянул, что вовсе не обязательно усиливать поставки вооружений Украине, возможно, не менее мощным оружием могут послужить санкции против РФ.
Что ж, Владимир Зеленский принял этот мяч, а после мягко, но настойчиво напомнил о том, что пора бы ввести очередной пакет санкций против России. А именно: 29 апреля он прямо анонсировал подготовку к переговорам с США по поводу новых санкций против РФ. В своем обращении к нации вечером того же дня Владимир Зеленский пояснил, что делает это ради того, чтобы принудить Москву к дипломатическим усилиям и прекращению огня.
После встречи в Риме с Дональдом Трампом Зеленский выглядел почти триумфатором, очень похоже, что разговор один на один под сводами главного католического собора что-то сдвинул в восприятии ситуации американским президентом. Трамп дал понять, что у него возникает впечатление, будто «Путин не хочет остановить войну», поэтому «с ним надо бороться по-другому».
И нет никаких сомнений, что такому сдвигу восприятия поспособствовали и состоявшийся накануне обстрел мирного жилого района украинской столицы, а также предъявленные после этого обстрела американские микросхемы в обломках северокорейских ракет.
Еще одна точка опоры
Там же, в Риме, Зеленский успел переговорить с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен - и о подготовке 17-го пакета санкций ЕС против РФ, и об инициативе ReArm Europe, которая направлена на восстановление оборонного потенциала Евросоюза. Киеву нужны деньги, технологии и современные компоненты для производства вооружений. В свою очередь Украина предлагает доступ к реальному боевому опыту войны принципиально нового формата. Похоже, есть о чем договариваться. Примерно такой же перечень тем был и на импровизированной встрече Зеленского с президентом Франции Эмманюэлем Макроном там же, в Риме.
А уже через день, 28 апреля, Зеленский участвовал онлайн в саммите Инициативы трех морей (ИТМ), который проходил в Варшаве. Учитывая, что Инициатива трех морей объединяет 12 стран Европейского союза, расположенные вблизи Балтийского, Черного и Адриатического морей, это была идеальная площадка для выступления с призывами к совместным усилиям ради противостояния российской угрозе. Кому, как не пребывающим на восточном фланге ЕС, видеть реальные масштабы угроз с востока.
Зеленский весьма однозначно проартикулировал позицию Киева по поводу самой разрушительно войны в Европе за последние 80 лет: «Мы все хотим, чтобы эта война завершилась справедливо - без всяких вознаграждений для Путина, и особенно - без единого клочка земли. И нам всем нужно сохранять давление на Россию - каждый может внести свой вклад, чтобы помочь нам достичь полного и безусловного прекращения огня как можно быстрее - хотя бы на 30 дней».
Зеленский предложил широко использовать украинский опыт для того, чтобы усилить стойкость участников ИТМ к возможным вызовам, особенно в сферах энергетики и транспорта. И это его выступление особенно уместно прозвучало на фоне блекаута, который охватил весь Пиренейский полуостров и даже частично Францию.
9 мая как повод
Кремль через несколько дней после кровавой воздушной атаки на Киев и через неделю после так называемого «одностороннего 30-часового прекращения огня от Путина на Пасху» анонсировал трехдневное «перемирие», привязанное к празднованию 9 мая. Путин делает вид, что его цель - продемонстрировать открытость России к договоренностям. Хотя на самом деле на первом плане - стремление ограничить Украину в возможности проводить удары по военным объектам в глубине российской территории.
В Киеве отнеслись ко всей этой информационной шелухе со скепсисом - уже есть опыт, все путинские так называемые «прекращения огня» в конечном итоге выливались в новые попытки атаковать Украину с воздуха и на земле. После пасхального «перемирия» Россия снова начала атаковать? Что ж, украинские военные возобновили удары по нефтетранспортной инфраструктуре и военным заводам в глубине российской территории. Например, состоялись атаки на завод беспилотников в Елабуге и на Новороссийский морской порт.
Путин предлагает перемирие на 8-10 мая? Украина призвала к полному и безусловному перемирию на 30 суток - прежде всего, для того, чтобы запустить дипломатический процесс и начать движение к мирному договору. Эту идею поддержали из Брюсселя. А из Москвы - пока тишина.
Специальный представитель президента США по вопросам Украины генерал Кит Келлог и вовсе назвал идею этого перемирия абсурдной. Это довольно сильный сигнал. И понятно почему он прозвучал: из Вашингтона внимательно наблюдают за резкой эскалацией напряженности на границе между Индией и Пакистаном. В такой ситуации хочется поскорее купировать развязанную Москвой войну.
Разминка чемпиона
О том, что появились пусть крохотные шансы на мирное урегулирование, свидетельствуют два признака: рост акций украинских компаний на Варшавской бирже и усиление политической активности потенциальных кандидатов на возможные когда-то парламентские и президентские выборы в Украине. Мэр украинской столицы и экс-чемпион по боксу Виталий Кличко все чаще комментирует для иностранных СМИ внешнюю политику и даже ход переговоров Украины с США.
Люди из его команды подвергаются прессингу со стороны правоохранительных органов. Например, суд вынес решение о домашнем аресте для заместителя Кличко, а также лидера фракции «Евросолидарность» в Киевсовете - Владимира Прокопива. Это судебное решение связано с невозвратом из-за границы одного из водителей, которые перевозил горючее для города. Это случилось в 2022 году во время жесткого топливного кризиса, вызванного началом полномасштабного вторжения.
И это при том, что Виталий Кличко в связи с войной здорово ограничен в полномочиях и возможностях. Существенная часть его полномочий передана военно-гражданской администрации, которую возглавляет назначенный центральной властью Тимур Ткаченко. Но именно Кличко подвергается жесткой критике за недостаточно оперативную ликвидацию последствий воздушных атак на столицу.
Виталий Кличко - не один такой. Разминают политические мускулы те группы в близкой к Владимиру Зеленскому партии «Слуга народа», которые не хотят связывать свое дальнейшее политическое будущее с нынешним шефом.
Вполне ожидаемо, что резко усилил публичную активность экс-соратник Зеленского Дмитрий Разумков, который сразу после парламентских выборов 2019 года был председателем парламента, но потом оказался смещен и попал в опалу за чрезмерную независимость. Весьма лихо играет на соседнем поле Данил Гетманцев, который возглавляет в парламенте финансово-налоговый комитет. Он подчеркнуто лоялен президенту, но ряд его фискальных инициатив точно были не на пользу рейтингам той парламентской партии, которая близка к Зеленскому.
Партия «Евросолидарность» предыдущего президента Петра Порошенко не прекращает продвигать идею о создании правительства национального единства, в противовес к действующему правительству, которое представляет исключительно партию «Слуга народа».