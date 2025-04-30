КОЛОНКА POSTIMEES Как выжить без электричества?

Отключение электроэнергии, произошедшее в понедельник в Испании и Португалии, стало крупнейшим в Европе за последние десятилетия. Этот инцидент является наглядным уроком, подтвердившим, что усилия Эстонии по обеспечению аварийного электроснабжения перед десинхронизацией с российской энергосетью были оправданными и должны быть продолжены.
Мы и сами рассматривали в числе возможных сценариев коллапс энергосистемы - и в этом случае у нас могло бы случиться все то же, что произошло в Испании и Португалии. Люди застряли в поездах и лифтах. Автозаправки перестали работать, получить топливо было невозможно. Большинство магазинов закрылись, так как кассы не функционировали. Наличные деньги мгновенно приобрели огромную ценность. Интернет-роутеры отключились, мобильная связь была перегружена и работала с перебоями. Спустя некоторое время начали разряжаться аккумуляторы базовых станций мобильных операторов.
Проще говоря, воцарился полный хаос. Помощь могли оказать только те заправки и магазины, где имелись генераторы - но таких было немного.
Энергосистемы Эстонии и Пиренейского полуострова имеют два общих слабых места. Во-первых, у них ограниченное число внешних соединений. Во-вторых, обе системы централизованы, а не децентрализованы. Образно говоря, если ломается барабан - ломаются и палочки, и все погружается во тьму.
Эстония уже проделала большую работу по обеспечению аварийного электроснабжения, но многое еще предстоит сделать. И эти шаги необходимо предпринимать - чем раньше, тем лучше. Мы видим, к каким последствиям приводят перебои с электричеством и интернетом в современном обществе. К счастью, отключение в Испании и Португалии длилось всего один день. Но что было бы, если бы оно продолжалось четыре дня, как это произошло в Венесуэле? Напомним, что масштабные региональные отключения в Северной Америке в начале XXI века также продолжались несколько суток.
О необходимости создания резервов на случай кризисных ситуаций говорилось много и давно, но сейчас настало время вновь напомнить об этом. Опыт Испании и Португалии показывает: когда пропадает интернет и нарушается связь, мобильные телефоны перестают быть основным каналом получения информации - тем более что смартфоны разряжаются в течение нескольких часов. Их, конечно, можно подзарядить в автомобиле, но для этого нужно топливо.
Наиболее надежным средством связи вновь оказался старый добрый радиоприемник. Радиостанции прекратили обычное вещание и передавали исключительно важную информацию о кризисе. Люди могли послушать ее в автомобилях или с помощью радиоприемников на батарейках - если таковые имелись. Значение телевидения как канала распространения информации при отключении электричества оказалось практически нулевым.
Таким образом, в каждом доме в Эстонии должен быть радиоприемник, работающий на батарейках. Во-вторых, необходимо обеспечить установку большего количества аварийных генераторов на автозаправочных станциях и в магазинах. В-третьих, следует разработать систему эвакуации пассажиров поездов, особенно в зимний период. Конечно, существует множество других жизненно важных услуг, зависящих от электроснабжения, необходимость которых становится очевидной лишь в случае их утраты. Гораздо разумнее быть готовыми к непредвиденным ситуациям, чем паниковать, столкнувшись с ними.