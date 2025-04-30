КОЛОНКА POSTIMEES Как выжить без электричества?

Мы и сами рассматривали в числе возможных сценариев коллапс энергосистемы - и в этом случае у нас могло бы случиться все то же, что произошло в Испании и Португалии. Люди застряли в поездах и лифтах. Автозаправки перестали работать, получить топливо было невозможно. Большинство магазинов закрылись, так как кассы не функционировали. Наличные деньги мгновенно приобрели огромную ценность. Интернет-роутеры отключились, мобильная связь была перегружена и работала с перебоями. Спустя некоторое время начали разряжаться аккумуляторы базовых станций мобильных операторов.

Проще говоря, воцарился полный хаос. Помощь могли оказать только те заправки и магазины, где имелись генераторы - но таких было немного.

Энергосистемы Эстонии и Пиренейского полуострова имеют два общих слабых места. Во-первых, у них ограниченное число внешних соединений. Во-вторых, обе системы централизованы, а не децентрализованы. Образно говоря, если ломается барабан - ломаются и палочки, и все погружается во тьму.