Тело украинской журналистки, погибшей в российской тюрьме, вернули без некоторых органов

По мнению собеседника издания, органы изъяли умышленно, чтобы скрыть следы жестоких пыток, которым Рощину подвергали перед смертью. Тело журналистки было возвращено на родину еще в конце февраля, но до сих пор об этом не объявляли, так как шли ДНК-экспертизы. 24 апреля в Верховной раде подтвердили, что это останки Рощиной.

«У тела отсутствовали некоторые органы: глазные яблоки, мозг, часть гортани, а подъязычная кость была сломана», - рассказал «Важным историям» собеседник, знакомый с подробностями расследования гибели Виктории Рощиной. Расследование было начато Генпрокуратурой Украины в марте 2025 года.

О множестве других признаков пыток и жестокого обращения, в частности, кровоизлияния по всему телу, сломанного ребра и следов от применения электротока на стопах, рассказал изданию представитель Офиса генпрокурора Украины Юрий Белоусов. В свою очередь источник в силовых структурах Украины сообщил, что Россия иногда возвращает тела украинцев без внутренних органов, объясняя это протоколами обращения с телами, но причиной может быть и попытка скрыть следы пыток.

Сообщения о смерти Рощиной в плену РФ

Журналистка-фрилансер Виктория Рощина в августе 2023 года пропала без вести на оккупированной российскими войсками территории Украины. 17 апреля 2024 года семья Рощиной получила от министерства обороны России письмо с указанием, что журналистку удерживают на территории РФ. В расследовании издания «Слідство.Інфо» говорилось, что перед смертью Рощина похудела до 30 килограммов.

Отец девушки 10 октября 2024 года также получил письмо из министерства обороны России, в котором утверждалось, что Виктория умерла 19 сентября 2024 года в российском плену, но никаких подтверждающих документов или подробностей, касающихся обстоятельств ее смерти, не приводилось. На этом фоне независимые эксперты ООН призвали правительство РФ немедленно подтвердить такую информацию.