Президент лыжной федерации страны-агрессора получила тревожные новости

В начале войны против Украины Губерниев был ведущим крупной телепрограммы, в которой президент Владимир Путин был главным действующим лицом, а также велась активная пропаганда. Вяльбе называют близкой подругой российского лидера.

Губерниев заявил, что нынешнее руководство лыжного союза полностью прогнило. «Частично я инициировал весь этот процесс, чтобы показать, насколько эта система гнилая. Им важна только национальная сборная, а спонсоры, журналисты и развитие детско-юношеского спорта их не волнуют», – сказал он в интервью своему работодателю Match TV.

«Я покажу, что король, а точнее, королева – голая. Поэтому ее нужно заменить. Я хочу выдвинуть свою кандидатуру, победить и вывести российское лыжное движение на высокий уровень», – сказал Губерниев.

Вяльбе в России не раз просили прокомментировать действия Губерниева, но она неоднократно отказывалась это делать. Уже много лет они обменяются критическими комментариями в адрес друг друга через СМИ. Их противостояние остается одной из популярных тем в российских медиа и обсуждается практически ежедневно. Выборы президента лыжного союза состоятся только в следующем году. Пока Вяльбе не подтвердила, будет ли она вновь баллотироваться.

Губерниев, который в России в основном комментирует биатлон, а также лыжные гонки, считается противоречивой фигурой. По данным издания VG, несколько месяцев назад бывшие биатлонисты опубликовали обращение, в котором утверждали, что миллионы его ненавидят. «Вы не сделали биатлон самым популярным зимним видом спорта в России, но благодаря этому сами приобрели известность и возможность хорошо зарабатывать», – говорится в письме.